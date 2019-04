Respeitando o relógio biológico do corpo

Você se considera uma pessoa de hábitos mais noturnos ou funciona melhor durante o dia? Tem gente dos dois tipos. Esta semana o Futurando destaca a importância de adequar a sua rotina ao ritmo biológico do seu corpo. Não dá para viver na contramão do nosso próprio organismo. O risco é de adoecer. No que diz respeito ao trabalho, é preciso prestar atenção à dinâmica de turnos para não atrapalhar o rendimento.

Um exemplo onde a necessidade dessa adequação também pode ser claramente percebida é na prática de esporte. Para algumas pessoas, em determinadas horas do dia é mais fácil se exercitar que em outras. Pesquisadores da Universidade de Basileia, na Suíça, testaram o desempenho e resistência de atletas em diferentes períodos, com e sem luz natural.

Outra questão abordada neste programa é o resfriado. Quem nunca associou a queda de temperatura a uma gripe? É praticamente automático, mas será que tem base científica? Foi o que a nossa reportagem investigou. O fato é que ao longo da história inúmeros estudos tentaram responder a essa pergunta, mas o debate permanece e você vai entender o porquê.

Você sofre de diabetes ou conhece alguém que enfrenta a doença, inclusive com injeções diárias de insulina? O Futurando mostra que novas pesquisas sugerem que a injeção, por exemplo, pode ser dispensada em alguns casos com a ajuda de uma dieta restrita e emagrecimento. Seria uma possível cura? Há médicos que dizem que sim.

Incurável ainda é o reumatismo, uma doença que engloba diversas outras e que provoca limitação nos movimentos. A limitação é consequência de danos nas articulações. Danos, aliás, irreversíveis porque articulações não voltam a seu estágio original uma vez prejudicadas por qualquer que seja o motivo. Mas, no caso do reumatismo, apesar de não haver cura, há formas de retardar o avanço da doença.

O programa

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

O programa é exibido, no Brasil, pelo Canal Futura às terças-feiras, às 22h30 com reprise às quartas 16h30, quintas, sábados e segundas; pela Rede Minas aos sábados, às 14h30, com reprise às sextas-feiras, às 13h30; pela TV Brasil todas as terças, às 21h45, com reprise às quintas, às 3h15; pela TV Cultura aos domingos às 00h, com reprise todas as quartas às 22h30; pela TV Câmara Tupã todos os sábados às 18h, com reprise às terças-feiras, às 19h40 e pela TV Climatempo aos sábados às 9h30, com reprise às terças e aos domingos. Você também pode ver vídeos do programa no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

O Futurando é transmitido ainda em Moçambique pela Rede Tim, aos sábados, às 14h30.