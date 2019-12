República Tcheca devolve cidadania a Milan Kundera

O governo da República Tcheca anunciou que o escritor Milan Kundera recebeu de volta a cidadania que havia perdido há quatro décadas.

O autor do romance mundialmente famoso A Insustentável leveza do ser (1984) emigrou para a França em 1975. Quatro anos depois, ele foi privado da cidadania pelos governantes comunistas na então Tchecoslováquia. Desde 1981 Kundera é cidadão francês.

Foi na França que Kundera publicou suas obras mais conhecidas, incluindo O livro do riso e do esquecimento, de 1978, sobre a oposição de cidadãos tchecoslovacos ao governo comunista. No ano seguinte, sua cidadania tcheca foi removida.

O embaixador da República Tcheca na França, Petr Drulak, afirmou a uma emissora de TV de seu país que entregou a Kundera seu certificado de cidadania em seu apartamento em Paris.

Kundera, de 90 anos, e sua esposa Vera receberam seus documentos no final de novembro do embaixador tcheco em Paris, informou o jornal Pravo na terça-feira (03/12). O casal está "muito satisfeito" e apreciou o "simbolismo" da decisão, disse Drulak, acrescentando que Kundera teria "um forte senso de identidade tcheca".

A ideia de devolver sua cidadania veio do primeiro-ministro tcheco, Andrej Babis, com quem Kundera se reuniu em Paris no ano passado. O primeiro-ministro era um defensor da ideia de devolver ao escritor sua cidadania tcheca.

Numa rara entrevista, a esposa de Kundera disse a uma revista de literatura tcheca o quanto ela sentia falta do país de origem e sonhava com ele à noite. Na ocasião, ela afirmou não pensar que o retorno seria possível depois de um artigo publicado em 2008 pela Respekt, uma revista universitária, acusando Kundera de haver colaborado com os serviços secretos comunistas e de ter traído um agente ocidental. Ele negou as acusações.

Mas o relacionamento do escritor com os tchecos continua marcado por certa tensão e muitos dos seus romances ainda não foram publicados em sua língua nativa. O autor de 90 anos vive recluso, viaja para seu país de origem apenas incógnito e nunca fala com repórteres.

Quando o autor lançou sua obra mais famosa, A insustentável leveza do ser, em 1984, o romance chegou às listas dos mais vendidos em todo o mundo e fez do autor uma estrela. Mais tarde, a obra se tornou um sucesso no cinema com Juliette Binoche e Daniel Day Lewis nos papéis principais.

