Reino Unido suspende tratado de extradição com Hong Kong

O Reino Unido suspendeu nesta segunda-feira (20/07) um tratado de extradição com Hong Kong e anunciou um embargo de armas para a ex-colônia britânica. As medidas são uma resposta à nova lei de segurança imposta pela China ao território.

Anunciada no Parlamento britânico, a suspensão do tratado tem efeito imediato. Já a extensão do embargo à venda de armas já aplicado à China desde 1989 vai incluir ainda armamentos que possam ser usados na repressão da população, como correntes ou granadas de fumo.

Em meio às crescentes tensões com a China, o ministro do Exterior britânico, Dominic Raab, criticou a nova lei de segurança nacional imposta por Pequim a Hong Kong, medida que compromete a independência jurídica da região, e disse que o governo britânico "protegerá sempre" os "interesses vitais" de Hong Kong.

"O governo decidiu suspender o tratado de extradição imediata e indefinidamente", ressaltou Raab e afirmou que Londres não considerará a possibilidade de reativar estas disposições até que haja "garantias claras" para evitar que a extradição do Reino Unido seja indevidamente utilizada sob a nova legislação de segurança nacional.

"Serei claro sobre isto: queremos trabalhar com a China. Há uma enorme margem para um envolvimento positivo e construtivo, grandes oportunidades em relação ao aumento do comércio e da cooperação para erradicar os efeitos das mudanças climáticas", disse o ministro.

No entanto, embora o governo britânico esteja interessado em incentivar esta "relação positiva", Raab disse que está consciente dos "desafios" que se aproximam, incluindo a atitude de Pequim em relação à antiga colônia.

"Temos sido claros quanto à nova lei de segurança nacional que a China impôs a Hong Kong, uma violação grave e clara da declaração conjunta de Reino Unido e China e, com ela, uma violação das obrigações internacionais livremente assumidas pela China", destacou o ministro no discurso.

Raab acrescentou ainda que, "dado o papel desempenhado pela China na segurança interna de Hong Kong e a autoridade que está exercendo com a imposição da legislação, o Reino Unido estenderá a Hong Kong o embargo de armas que já aplica à China desde 1989".

Após o governo excluir a chinesa Huawei do desenvolvimento da rede 5G no território britânico na semana passada, o anúncio de Raab marca nesta segunda-feira mais um passo no aumento da tensão entre Reino Unido e a China.

A controversa lei de segurança nacional foi aprovada pela China no final de junho. A legislação permite a Pequim combater o que consideram como atividade "subversiva e secessionista" em Hong Kong, aumentando ainda mais o receio de uma redução das liberdades na região semiautônoma.

O documento surgiu após repetidas advertências do poder comunista chinês contra a dissidência em Hong Kong, abalada em 2019 por sete meses de manifestações em defesa de reformas democráticas e quase sempre marcadas por confrontos com a polícia, que levaram à detenção de mais de 9 mil pessoas.

Advogados, ativistas, jornalistas e grande parte da sociedade civil de Hong Kong temem que a lei acabe com as liberdades desfrutadas pela antiga colônia britânica e inexistentes na China continental.

