Reino Unido proíbe estereótipos de gênero na publicidade

Comerciais e anúncios publicitários que retratam "estereótipos prejudiciais de gênero" estão proibidos de circular no Reino Unido a partir desta sexta-feira (14/06).

A agência reguladora Autoridade de Padrões Publicitários (ASA, na sigla em inglês) tomou a decisão com base em provas que sugerem que estereótipos podem "restringir as escolhas, aspirações e oportunidades de crianças, jovens e adultos".

Segundo a agência britânica, algumas peças publicitárias acabam reforçando ainda mais esses estereótipos e desempenhando um papel importante na desigualdade de gênero.

"Estereótipos de gênero prejudiciais em comerciais podem contribuir para a desigualdade na sociedade, com consequências para todos nós", disse o presidente executivo da ASA, Guy Parker, em nota. "Falando de forma mais simples: descobrimos que algumas representações em propagandas podem, com o tempo, ter um papel na limitação do potencial das pessoas."

"É do interesse de mulheres e homens, da nossa economia e da sociedade que os publicitários se afastem de representações antiquadas, e estamos satisfeitos com o modo como a indústria já começou a reagir", disse Parker.

Exemplos de comerciais que não poderão mais ser veiculados incluem uma mulher fazendo a limpeza da casa enquanto um homem descansa com os pés para cima, ou ela com dificuldade para estacionar o carro. Homens tendo problema para trocar a fralda de bebês e meninas com pior desempenho escolar do que meninos são outros exemplos de publicidade identificada como problemática pela ASA.

Outro comercial mencionado pela agência foi um da fórmula de leite para bebês Aptamil, que mostrava uma bebê do sexo feminino crescendo para virar bailarina e bebês do sexo masculino se tornando engenheiros ou alpinistas.

Segundo a ASA, alguns pais "questionaram o motivo pelo qual tais estereótipos seriam necessários e reclamaram que havia falta de diversidade e que eles não representavam a vida real".

A proibição britânica não inclui alguns cenários estereotipados considerados como incapazes de causar ofensas em grau mais alto, como os que mostram uma mulher limpando ou um homem fazendo consertos.

RC/afp/dw

