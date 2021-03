Reino Unido planeja dose de reforço de vacina contra covid-19

O Reino Unido planeja começar a oferecer a partir de setembro uma terceira dose de reforço da vacina contra a covid-19, afirmou neste sábado (27/03) o secretário de Estado de Vacinação, Nadhim Zahawi. A medida visa reforçar a imunidade contra novas variantes do coronavírus.

Em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, Zahawi disse que maiores de 70 anos e os profissionais de saúde que estão na linha da frente terão prioridade para tomar o reforço. "A data mais provável é setembro", disse o responsável por coordenar o programa de imunização britânico.

A campanha de vacinação do Reino Unido tem sido realizada até o momento com apenas dois imunizantes: o da AstraZeneca, desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford, e o da Pfizer-Biontech. Na entrevista, Zahawi afirmou que espera que até oito vacinas estejam aprovadas no outono europeu, que começa em setembro.

O governo britânico está em contato com essas duas farmacêuticas, além da Moderna, cuja vacina deve estar disponível no próximo mês, sobre a distribuição de uma terceira dose de reforço. "Independentemente do comportamento do vírus, estaremos preparados", assegurou Zahawi.

Enquanto a Europa enfrenta uma nova onda da pandemia, o Reino Unido conta o sucesso da rápida campanha de vacinação em massa para começar a flexibilizar o lockdown imposto em janeiro para conter o avanço da covid-19. No auge da pandemia, chegaram a ser registradas mais 1,8 mil mortes por dia no país.

A partir de segunda, reuniões ao ar livre de até seis pessoas de duas resistências diferentes serão permitidas. O comércio não essencial, porém, permanece fechado até 12 de abril. Já viagens de turismo continuam proibidas.

Quase 30 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina no Reino Unido, o que corresponde a 55% da população adulta do país.

