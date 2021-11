Reino Unido eleva alerta de terrorismo para 2° mais alto

O Reino Unido elevou nesta segunda-feira (15/11) o nível de alerta de terrorismo para o segundo mais alto após a explosão de um táxi em Liverpool, que matou o passageiro e feriu o motorista do veículo.

A ministra do Interior britânico, Priti Patel, anunciou que a ameaça terrorista foi alterada de "significativa" para "séria" nesta segunda-feira. Isso significa que um ataque é "muito provável".

No domingo, uma bomba caseira explodiu em um táxi em frente a um hospital em Liverpool. De acordo com a polícia antiterror, o passageiro morto é o suposto fabricante da bomba.

De acordo com as autoridades da cidade e relatos da mídia, o motorista trancou o passageiro no táxi depois que ele lhe pareceu suspeito. O veículo explodiu pouco depois, e o motorista conseguiu se salvar com ferimentos leves.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse nesta segunda-feira que o Reino Unido "não será intimidado pelo terrorismo". "Nunca cederemos àqueles que querem nos dividir com atos sem sentido", disse ele a jornalistas.

A polícia britânica confirmou nesta segunda-feira ter classificado a explosão como incidente terrorista. A polícia deteve quatro suspeitos em conexão com o ocorrido.

Bomba caseira

Em entrevista coletiva, o chefe da unidade antiterrorista da polícia do Noroeste da Inglaterra, Russ Jackson, revelou que a explosão foi causada, de acordo com as investigações, por "um dispositivo feito em casa e transportado pelo passageiro do táxi" que foi morto.

"Embora a motivação ainda não seja compreendida, dadas todas as circunstâncias, foi declarado um incidente terrorista, e a polícia antiterrorismo continua a sua investigação", explicou.

As três detenções realizadas no domingo em Kensington – três homens de 21, 26 e 29 anos – foram seguidas nesta segunda-feira por uma quarta detenção de um novo suspeito, comentou Jackson.

Segundo investigadores, o motorista do táxi buscou o passageiro em uma localidade situada a dez minutos do Liverpool Women's Hospital.

A polícia disse que no momento da detonação do dispositivo, "o motorista fugiu do táxi, foi tratado dos seus ferimentos e recebeu alta do hospital".

"Os serviços de emergência chegaram rapidamente ao local, e os bombeiros extinguiram o incêndio. Ficou imediatamente evidente que o passageiro do veículo tinha morrido", disse Jackson.

O chefe da unidade antiterrorismo disse que ainda "não foi estabelecida nenhuma conexão" entre o que aconteceu e os eventos celebrados anteriormente na região devido ao Dia da Lembrança (Remebrance Day) – data em homenagem aos mortos em guerras –, mas que esta "é uma linha de investigação".

