Reino Unido avalia que Rússia perdeu capacidade ofensiva

O Ministério da Defesa britânico estima que as forças russas na Ucrânia, mesmo conservando o número de efetivos e a estrutura, viram sua capacidade e eficácia diminuir consideravelmente desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.

Segundo um relatório divulgado neste domingo (14/05), os britânicos avaliam que o contingente militar russo na Ucrânia transformou-se, em grande parte, em grupos de reservistas incapazes de desenvolverem operações complexas.

O Ministério da Defesa britânico também considera que, apesar de o chamado Agrupamento de Forças Combinadas da Rússia - o conjunto de forças russas ou CGF - manter aproximadamente a mesma quantidade de pessoal no campo de batalha do que há um ano - 200.000 efetivos divididos em 70 regimentos - já não é composto por soldados profissionais ou "veículos razoavelmente modernos".

"Agora a força está composta na sua maioria por reservistas mobilizados mal treinados e cada vez mais dependentes de equipamentos antiquados", aponta a avaliação.

Ainda segundo os britânicos, a Rússia só é capaz agora de efetuar "operações muito simples, com base na infantaria", em comparação com as "operações conjuntas complexas" regulares realizadas pelos militares no início da guerra.

"E mais importante, é pouco provável que tenha conseguido gerar uma reserva móvel, capaz de responder aos desafios operativos emergentes", apontou o ministério britânico.

O ministério ainda acrescentou: "É improvável que [o Agrupamento Russo] seja uma organização coesa que efetivamente tenha um efeito militar em larga escala ao longo da linha de frente de 1.200 km sob pressão".

Especialistas já haviam apontado anteriormente que a Rússia perdeu muito de seus militares mais experientes nas primeiras semanas e meses da guerra, acabando por preencher suas unidades com pessoal menos experiente e mobilizado à medida que o esforço de invasão se arrastava.

Em setembro de 2022, o governo russo anunciou uma "mobilização parcial" de 300.000 reservistas.

Mais recentemente, militares da Rússia passaram a intensificar esforços para recrutar condenados diretamente das prisões para lutar na Ucrânia. Nesta semana, o Ministério da Defesa do Reino Unido estimou que só em abril os russos recrutaram 10.000 condenados. A tática que usar prisioneiros para lutar já vinha sendo usada pelo Grupo Wagner, uma organização de mercenários ligada ao Kremlin. Em março, especialistas das Nações Unidas á haviam criticado a estratégia.

"Estamos profundamente incomodados com relatos de visitas de membros do chamado Grupo Wagner a instalações correcionais em várias regiões da Rússia, oferecendo indultos a prisioneiros que se juntarem ao grupo e participarem da guerra na Ucrânia, bem como um pagamento mensal a seus parentes", disseram os especialistas.

jps (Lusa, ots)