Reino Unido acusa dois russos por ataque a ex-espião Skripal

Promotores britânicos acusaram formalmente nesta quarta-feira (05/09) dois cidadãos russos pela tentativa de assassinato do ex-espião russo Serguei Skripal e sua filha Yulia, com a utilização do poderoso agente químico Novichok.

Um mandado de prisão europeu foi emitido para os suspeitos, identificados como Alexander Petrov e Ruslan Boshirov. Segundo os promotores, há evidências suficientes para sustentar a acusação.

"Não vamos pedir a extradição deles à Rússia porque a Constituição russa não permite a extradição de seus próprios cidadãos", afirmou a diretora dos Serviços Legais do Serviço de Promotoria da Coroa britânica, Sue Hemming.

Neil Basu, diretor da unidade de contraterrorismo, disse que os suspeitos estariam viajando com identidades falsas. Ambos têm cerca de 40 anos de idade e possuem passaportes russos legítimos.

Ele acrescentou que vestígios de contaminação por Novichok foram encontrados num quarto de hotel onde os dois homens ficaram hospedados em Londres. "Duas amostras comprovaram contaminação por Novichok em níveis abaixo dos que causariam preocupações à saúde publica", disse Basu.

Os dois acusados chegaram ao país no dia 2 de março e partiram no dia 4, mesma data do ataque em Salisbury. Além de tentativa de triplo assassinato (Skripal, sua filha e um policial que passou mal ao ir à casa dos Skripal), os russos são acusados de posse e uso de Novichock.

Skripal, um ex-coronel da inteligência militar russa, denunciou dezenas de agentes de Moscou para o MI6, o serviço de espionagem britânico. Ele e Yulia foram encontrados inconscientes num banco de praça na cidade inglesa de Salisbury no dia 4 de março.

O Reino Unido atribuiu a culpa dos envenenamentos à Rússia, identificando a substância utilizada no ataque como Novichok, um agente nervoso mortal desenvolvido pelos militares soviéticos entre os anos 1970 e 1980.

RC/rtr/ap

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App | Instagram | Newsletter