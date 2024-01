Rei Frederik 10° assume o trono da Dinamarca

O rei Frederik 10° da Dinamarca, que ascendeu ao trono neste domingo (14/01), após a abdicação de sua mãe, a rainha Margrethe 2ª, demonstrou seu desejo de unir o país ao ser proclamado rei na sacada do Palácio de Christiansborg, em Copenhague.

"Minha mãe foi, como poucas, uma só com seu reino. Espero ser um rei unificador", declarou o novo rei em um breve discurso para milhares de dinamarqueses. Posteriormente, ele foi acompanhado pela esposa, a rainha Mary, e seus quatro filhos, entre eles o novo príncipe herdeiro, Christian.

A ascensão ao trono de Frederik 10°, de 55 anos, foi efetivada minutos antes em um Conselho de Estado, quando Margrethe 2ª assinou sua declaração de abdicação. Ela anunciou aos 83 anos sua aposentadoria de forma surpreendente, após 52 anos de reinado, durante seu discurso de Ano Novo, citando problemas de saúde e a necessidade de abrir caminho para a próxima geração. Após assinar o documento, ela deixou o salão com Lágrimas nos olhos, dizendo: "Deus salve o rei".

Proclamação

A proclamação, que começou às 15h (horário local; 11h em Brasília) e durou apenas alguns minutos, seguiu a tradição desde que a Dinamarca se tornou uma monarquia constitucional, em 1849, com a primeira-ministra, Mette Frederiksen, fazendo o discurso depois de agradecer à monarca que estava deixando o cargo.

Rainha Margrethe 2ª assina abdicação, ao lado de Frederik e da premiê dinamarquesa, Mette Frederiksen Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images

"Sua majestade Margrethe 2ª abdicou. Vida longa a sua majestade, o rei Frederik 10", repetiu Frederiksen três vezes.

Frederik 10°, que se referiu à mãe como "uma regente fora do comum", observou que precisará do apoio da "amada esposa, da família e daquilo que é maior do que todos nós".

O discurso terminou com a escolha do lema de seu reinado, uma tradição dinamarquesa, que será "Unidos, comprometidos com o reino da Dinamarca", sucedendo o de sua mãe: "A ajuda de Deus, o amor do povo, a força da Dinamarca".

Em seguida, a rainha Mary foi até a sacada na companhia de seus quatro filhos: Christian, de 18 anos, Isabella, de 16, e os gêmeos Vincent e Josephine, de 12.

Por duas vezes, os seis subiram à sacada, sob os aplausos de milhares de dinamarqueses na Praça Christiansborg.

O novo rei e a nova rainha deixaram o palácio na mesma carruagem que sua mãe havia usado horas antes para ir a Christiansborg.

md (EFE, AP, AFP)