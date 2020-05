Reaberto Monte do Templo de Jerusalém em meio à pandemia

Como medida de relaxamento das restrições ditadas pela pandemia de covid-19, o Monte do Templo, no centro histórico de Jerusalém, foi reaberto. A mesquita Al Aksa, terceiro sítio mais sagrado do islã, lá situada, estava fechada desde meados de março, para evitar um maior alastramento do novo coronavírus. Centenas de fiéis visitaram neste domingo (31/05) o local, também sagrado para judeus e cristãos.

As forças de segurança locais estão em estado de alerta devido ao temor de distúrbios relacionados à morte de um palestino por policiais israelenses, na véspera. Segundo a polícia, ele teria sido alvejado por levar na mão um "objeto suspeito" e não ter reagido às ordens de ficar parado. Consta que a vítima de 32 anos, sofria de autismo e estava desarmada. O incidente fatal desencadeou indignação em Israel e nos territórios palestinos.

Até o momento, a pandemia de covid-19 tem transcorrido relativamente branda em Israel. O Ministério da Saúde registra cerca de 17 mil contágios com o vírus Sars-cov-2 no país. Houve 284 óbitos, e 15 mil pacientes se recuperaram.

Há cerca de um mês as escolas começaram a ser reabertas. No entanto especialistas temem um novo surto da doença respiratória, diante do incremento das novas infecções. Um grande número de israelenses ignora as prescrições de higiene e circula sem máscaras protetoras.

AV/afp,rtr,dpa

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter