"Rambo da Floresta Negra" é condenado a três anos de prisão

Dez razões para visitar a Floresta Negra

A natureza

A mata cerrada e escura levou os romanos a chamarem a região no sudoeste da Alemanha de Floresta Negra. Com o passar dos séculos, foram aparecendo as clareiras. Hoje, vacas pastam nas encostas das montanhas, como aqui em Münstertal. Em vastas áreas no sul e no norte da Floresta Negra, a natureza volta a se desenvolver sem interferência humana.