Rainha russa do xadrez Kosteniuk muda para a federação suíça

A mestre do xadrez russa Alexandra Kosteniuk, ex-campeã mundial feminina e uma das dez melhores jogadoras do mundo, migrou para a federação suíça de xadrez nesta sexta-feira (03/03), disse ela no Twitter.

Ela iniciou o processo para mudar de federação após a invasão russa da Ucrânia, que teve um impacto severo no xadrez, dada a enorme influência dos jogadores dos dois países.

"Agora é oficial. Representando a Suíça desde 03.03.2023", escreveu Kosteniuk, adicionando uma imagem de sua nova página de perfil de jogadora do site da federação suíça de xadrez.

Nova regra permitiu troca rápida

Kosteniuk, de 38 anos, já tinha dupla cidadania russa e suíça, e em janeiro a federação suíça anunciou que ela passaria a competir pelo país a partir de 2024.

No entanto, uma mudança recente nas regras pela Federação Internacional de Xadrez (Fide) permitiu uma mudança mais rápida.

Em casos normais, espera-se que as jogadoras que troquem de federação paguem uma taxa em compensação à federação da qual estão saindo.

A Fide decidiu recentemente que isentaria os jogadores russos dessa taxa, desde que eles se juntassem a outra federação europeia e que quisessem fazer a mudança como resultado da invasão da Ucrânia. Os prazos normais de transição também foram afastados.

"Os jogadores que pertenciam à CFR [Federação Russa de Xadrez] serão autorizados a representar sua nova federação de forma imediata, a partir do dia seguinte à apresentação de sua candidatura, sem quaisquer restrições. Todas as taxas de transferência, para a Fide ou a CFR, estão dispensadas", disse a entidade ao anunciar a decisão em fevereiro.

Kosteniuk foi campeã mundial feminina em 2008 e perdeu o título em 2010, mas ainda está entre as dez melhores jogadoras por classificação e foi a vencedora geral do Torneio Internacional de Munique em fevereiro.

Rússia está banida de torneios?

O xadrez tem adotado uma abordagem semelhante a esportes como o tênis, e mais tolerante do que os esportes como o futebol, em reação à invasão da Ucrânia.

A Rússia como país está banida dos torneios internacionais de equipes, mas os jogadores russos individuais ainda são elegíveis para competir em todas as competições sob uma bandeira neutra.

A federação russa de xadrez também se mudou recentemente do grupo europeu de federações para o grupo asiático, depois que a União Europeia de Xadrez suspendeu as federações russas e bielorrussas após o início da guerra. Isso significa que os jogadores russos não serão mais elegíveis para torneios somente na Europa, mas provavelmente abrirá o caminho para que as equipes russas retornem à competição internacional de equipes.

Vários grandes mestres russos do xadrez deixaram o país desde o início da guerra, e outros que ficaram também fizeram comentários críticos. Entre os que partiram estão Dmitry Andreikin, Vladimir Fedoseev, Alexander Predke e Alexey Sarana.

Quarenta e quatro jogadores russos de destaque publicaram uma carta aberta ao presidente Vladimir Putin pedindo que ele parasse a guerra, em abril do ano passado, entre eles Kosteniuk, assim como o campeão mundial russo Ian Neopmniachtchi.

Kosteniuk disse ao site chess.com no final do ano passado que ela ficou "completamente em choque" quando a guerra eclodiu.

"Na Rússia há pessoas que gostam de repetir que a Rússia 'nunca atacou ninguém na história'", disse ela. "Costumava acreditar com prazer em tais histórias, que a Rússia nunca havia invadido outros países, mas infelizmente isso não é verdade. Claro que, no início do ano, estávamos acompanhando as notícias, e havia rumores sobre uma possível invasão, mas nos recusamos a acreditar um único momento nessas histórias. É por isso que ficamos tão chocados quando isso realmente aconteceu."