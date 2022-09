Rainha Elizabeth 2ª é colocada sob observação médica

Familiares se dirigem à residência da rainha na Escócia após médicos manifestarem preocupação com sua saúde. Monarca britânica de 96 anos está no trono há sete décadas.

Os médicos que acompanham Elizabeth 2ª declararam-se nesta quinta-feira (08/09) apreensivos com o estado de saúde da rainha do Reino Unido.

O Palácio de Buckingham informou em comunicado: "Após avaliação mais profunda nesta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela seja mantida sob supervisão médica."

Desde o fim de 2021, ela vem sofrendo de "problemas de mobilidade episódicos", segundo a sede do reinado britânico.

Buckingham acrescenta que Elizabeth "se encontra confortável" e no Castelo de Balmoral, sua residência na Escócia. Assim como outros altos membros da realeza, o príncipe herdeiro Charles e sua esposa Camilla se dirigiram à propriedade, juntamente com o príncipe William.

Com 96 anos de idade, Elizabeth é a monarca mais idosa do mundo e, iniciado em 1952, seu reinado é o mais longo da história do Reino Unido. Em outubro de 2021, ela teve que ser hospitalizada por uma noite, e desde então foi forçada a limitar seus compromissos públicos.

Nesta quarta-feira, seus médicos a aconselharam a repousar e cancelar um encontro virtual com altos ministros. Na véspera, ela nomeara Liz Truss a nova primeira-ministra do Reino Unido, a 15ª em seu longo reinado.

Uma fonte do palácio confirmou que os membros da família real haviam sido avisados e descartou especulações de que a monarca haveria sofrido uma queda.

Setenta anos de reinado, um recorde

Em junho último, quatro dias de comemorações nacionais marcaram os 70 anos de Elizabeth 2º como rainha, não só do Reino Unido, como de mais de uma dúzia de outros países, inclusive Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

"Tenho sido inspirada pela bondade, alegria e proximidade que ficaram tão evidentes em dias recentes, e espero que esse senso de pertencimento seja sentido por muitos anos que virão", comentou na ocasião.

A nova premiê conservadora Liz Truss afirmou que o país está profundamente preocupado com as notícias sobre a saúde da soberana: "Meus pensamentos – e os pensamentos dos cidadãos de todo o nosso Reino Unido – estão com Sua Majestade A Rainha e sua família, neste momento."

Lindsay Hoyle, presidente da Câmara dos Comuns, interrompeu um debate sobre energia no Parlamento em Londres para enviar seus melhores votos à soberana. Por sua vez, o líder do oposicionista Partido Trabalhista, Keir Starmer, disse: "Juntamente com o resto do país, estou profundamente apreensivo pelas notícias do Palácio de Buckingham."

No Twitter, o arcebispo de Canterbury, Justin Welby, escreveu: "Minhas preces, e as preces dos fiéis por toda a @ChurchOfEngland e a nação, estão com Sua Majestade A Rainha, hoje."

O rabino-chefe Ephraim Mirvis, assegurou que Elizabeth "está no centro das minhas orações, e sei que as comunidades judaicas de todo o Commonwealth se juntarão a mim em desejar-lhe uma recuperação total e rápida".

av/lf (Reuters, ots)