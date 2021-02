Radar cardíaco pode prever a morte quatro dias antes

Dicas para combater o estresse

Pausas no trabalho

O cérebro e o corpo precisam ter a oportunidade de se regenerar. Quem passa o dia inteiro sentado no escritório sofre de tensão muscular, e o nível de hormônios do estresse no sangue fica crítico. Passeios curtos e rápidos no ar fresco, acompanhados de exercícios de alongamento, podem fazer milagres. E a pessoa retorna ao trabalho bem mais relaxada.