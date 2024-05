Rússia reivindica novos avanços em ofensiva

Tropas invasoras de Moscou anunciam tomada de mais quatro vilarejos na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. "Todas as áreas da fronteira estão sob fogo inimigo quase 24 horas por dia", diz governador da região.

A Rússia reivindicou neste domingo (12/05) a conquista de mais quatro localidades na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, em meio a uma nova ofensiva terrestre lançada pelas tropas invasoras russas na sexta-feira.

Neste domingo, o governador ucraniano de Kharkiv, Oleg Synegubov, declarou que "todas as áreas da fronteira norte estão sob fogo inimigo quase 24 horas por dia", afirmando que a "situação é difícil".

Synegubov informou ainda que um homem de 63 anos foi morto por fogo de artilharia na localidade de Glyboke e que outro de 38 anos foi ferido em Vovchansk, uma cidade fronteiriça que tinha uma população de cerca de 3.000 habitantes antes da atual ofensiva.

O Ministério da Defesa russo anunciou mais tarde a conquista de outros quatro vilarejos muito próximos da fronteira russa: Gatiche, Krasnoye, Morokhovets e Oleynikovo.

No sábado, a Rússia já havia anunciado a tomada de cinco localidades ucranianas em Kharkiv e uma na região de Donetsk, mais ao sul. Uma unidade das Forças Especiais da Guarda Nacional Ucraniana também anunciou no sábado à noite que as forças ucranianas tinham sido forçadas a abandonar algumas posições.

Desde sexta-feira, cerca de 1.500 pessoas foram retiradas de Vovchansk, alvo de 32 ataques de drones nas últimas 24 horas. O comandante em chefe das forças ucranianas, Oleksandr Syrsky, garantiu, por sua vez, que "as tentativas de romper as nossas defesas foram interrompidas", mas admitiu que a situação na região de Kharkiv era "complicada".

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, indicou na noite de sábado que as tropas do seu país lançaram contra-ataques às cidades da região.

"Alterar os planos ofensivos russos é agora a nossa principal tarefa", declarou ele, instando os países aliados a acelerar o envio de armas.

As autoridades de Kiev vinham alertando há semanas que Moscou poderia tentar atacar as regiões da fronteira no nordeste do país, aproveitando o momento em que a Ucrânia espera pela chegada da ajuda ocidental e sofre uma escassez de soldados.

jps (AFP, Lusa)