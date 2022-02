Rússia proíbe DW e fecha sucursal em Moscou

O governo da Rússia proibiu as operações da Deutsche Welle (DW) no país e retirou as credenciais de imprensa dos jornalistas que trabalham para a emissora.

A decisão inclui o fechamento da sucursal de Moscou da DW e o fim de todas as transmissões, seja por satélite ou outros meios. O governo da Rússia ainda anunciou que planeja iniciar um procedimento para reconhecer a DW como um empresa de mídia que opera como um agente externo.

A decisão foi anunciada pelo Ministério russo do Exterior nesta quinta-feira (03/02), como retaliação ao bloqueio da emissora estatal russa RT na Alemanha.

O governo russo também afirmou que estão previstas sanções contra "representantes de estruturas estatais e públicas alemãs que estiveram envolvidos na restrição da transmissão da RT".

"Reação absurda"

O diretor-geral da DW, Peter Limbourg, afirmou que as medidas adotadas pelas autoridades russas não são, de forma alguma, compreensíveis e são uma reação exagerada e absurda.

"Estão jogando conosco de uma forma que a mídia experimenta apenas em autocracias. Protestamos formalmente contra essa reação absurda do governo russo e tomaremos medidas legais", disse.

"Até que sejamos oficialmente notificados das medidas, continuaremos a informar a partir de nossa sucursal em Moscou. Mesmo que eventualmente tivéssemos que fechá-la, isso não afetaria nossa cobertura sobre a Rússia. Pelo contrário, fortaleceríamos significativamente nossa cobertura."

A Associação dos Jornalistas Alemães (DJV) também se manifestou, "Não há justificativa alguma para essa drástica medida de censura", afirmou Frank Überall, presidente da DJV.

Ao contrário do "canal de propaganda RT DE", a Deutsche Welle oferece jornalismo independente e crítico, defendeu Überall, pedindo um protesto claro por parte do governo alemão.

Bloqueio da RT na Alemanha

A RT deve parar de transmitir programas no idioma alemão na Alemanha por não possuir a licença de transmissão necessária, anunciou a Comissão Alemã de Licenciamento e Supervisão (ZAK) nesta quarta-feira.

A RT tem sido acusada de ser um instrumento de propaganda do Kremlin e de difundir desinformação. Em março de 2021, a emissora estatal anunciou o plano de lançar um canal no idioma alemão, que rapidamente despertou dúvidas sobre se esse canal receberia uma licença para operar.

O canal no idioma alemão, chamado RT DE, começou a operar em dezembro de 2021, alegando ter uma licença sérvia para transmissão por cabo e satélite que permitiria realizar transmissões também na Alemanha.

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e oferece conteúdo jornalístico em mais de 30 idiomas.

as/lf (DW, ARD)