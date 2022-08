Rússia pretenderia conectar usina ucraniana à própria rede

Moscou planejaria desligar Zaporíjia da rede elétrica ucraniana para abastecer-se com sua energia, afirmou Zelenski. Radar espacial por crowdfunding e ajuda americana reforçam arsenais de Kiev no combate à invasão.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, conta com uma "provocação em grande escala" por parte da Rússia na usina nuclear de. Em seu comunicado diário por vídeo, na noite desta sexta-feira (19/08), ele afirmou que Moscou pretendedesligar a instalação da rede elétrica ucraniana para conectá-la a sua própria.

Situada no sudeste do país sob invasão, Zaporíjia está sob controle russo desde 12 de março, e sob disparos constantes. Kiev e Moscou se acusam mutuamente dos bombardeios contra a usina.

Novo radar espacial a serviço da Ucrânia

Através de crowdfunding, o apresentador de televisão ucraniano Serhiy Prytula financiou um presente para as Forças Armadas de seu país: os direitos de utilização de um radar espacial. capaz de monitorar a Terra à noite e através de nuvens, fornecendo imagens de alta resolução.

O satélite é da firma finlandesa Iceye Oy. Em combinação com armamentos modernos, as imagens de esclarecimento abririam novas possibilidades na luta contra a Rússia, antecipou o ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov.

Os 16 milhões de euros arrecadados pela iniciativa destinavam-se originalmente à compra de drones de combate turcas Bayraktar. Como o fabricante doou os veículos aéreos não tripulados, a soma foi realocada para financiar a licença do radar espacial.

Drones ucranianos abatidos sobre Sebastopol

Citando autoridades locais da Crimeia, a agência de notícias estatal russa Tass noticiou que a defesa aérea do país teria derrubado seis drones ucranianos ao leste de Kherson. Independentemente, um outro representante russo na Crimeia informou que diversos veículos não tripulados ucranianos teriam sido abatidos sobre a cidade de Sebastopol.

O governo dos Estados Unidos prometeu mais ajuda militar à Ucrânia, no valor de 775 milhões de dólares para a defesa contra a invasão russa. O pacote conteria, entre outros, 15 drones de vigilância do tipo ScanEagle, 40 veículos com proteção antiminas e 16 obuseiros autopropulsados.

Desse modo, o apoio militar americano para Kievtotaliza 10,6 bilhões de dólares, desde o início do mandato de Joe Biden.

