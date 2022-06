Rússia ocupa 20% da Ucrânia, afirma Zelenski

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, disse nesta quinta-feira (02/06) que a Rússia ocupa atualmente cerca de 20% do território da Ucrânia, o equivalente a 125 mil quilômetros quadrados – uma área do tamanho dos estados de Pernambuco e Alagoas somados.

A informação foi transmitida em um discurso em vídeo transmitido ao Parlamento de Luxemburgo. Zelenski acrescentou que as linhas de frente da batalha se estendem por mais de mil quilômetros e que as tropas russas chegaram a ocupar 3.260 municípios, sendo que pouco mais de mil conseguiram ser libertados pelas forças ucranianas.

Além disso, Zelenski afirmou haver 12 milhões de ucranianos deslocados, ou seja, que tiveram que deixar suas casas e ir para outras cidades do país, enquanto outros 5 milhões fugiram da Ucrânia.

No momento, as forças russas estão na iminência de capturar Sievierodonetsk, uma cidade estratégica para controlar a região de Donbass, no extremo leste da Ucrânia.

Ponto de inflexão

Mais tarde, em uma conferência estratégica na capital eslovaca, Bratislava, Zelenski disse que mais suprimentos de armas modernas poderiam levar a guerra a um "ponto de inflexão" que permitiria a vitória de Kiev.

No mesmo discurso, ele agradeceu o apoio recebido, mas ponderou que divisões na Europa criaram oportunidades para a Rússia explorar.

Zelenski também afirmou que a Rússia perdeu mais de 30 mil soldados nos combates, número contestado por muitos especialistas militares ocidentais.

"Nós os detivemos e, às vezes, até os repelimos, um exército de invasores que já foi considerado o segundo mais forte do mundo", destacou o presidente ucraniano.

De acordo com Zelenski, cerca de 100 pessoas morrem todos os dias no leste da Ucrânia e entre 400 e 500 ficam feridas.

Guerra longa

Também nesta quinta-feira, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, destacou que os países ocidentais devem se preparar para uma "guerra de desgaste" a "longo prazo" na Ucrânia. A declaração foi feita após um encontro em Washington com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

"Temos que estar preparados para o longo prazo. Porque o que vemos é que esta guerra se tornou agora uma guerra de desgaste", disse Stoltenberg.

Segundo ele, a guerra na Ucrânia "poderia terminar amanhã [sexta-feira], se a Rússia acabasse com a sua agressão.

Mas "não vemos nenhum sinal nessa direção", destacou.

le (DPA, Lusa, ots)