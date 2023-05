Rússia lança intenso ataque aéreo contra a Ucrânia

A Rússia lançou nas primeiras horas desta terça-feira (16/05) uma nova onda de ataques aéreos ao território ucraniano, a oitava somente no mês de maio, tendo Kiev como alvo principal.

Autoridades ucranianas afirmaram que seus sistemas de defesa abateram vários projéteis sobre diferentes distritos da capital. O ataque noturno ocorreu de maneira complexa e incluiu drones, mísseis de cruzeiro e, potencialmente, balísticos.

"Foi um ataque excepcional em sua densidade, com o número máximo de ataques de mísseis no menor tempo", afirmou Serhiy Popko, o chefe da administração militar de Kiev em postagem no Telegram. "Segundo informações preliminares, a vasta maioria dos alvos inimigos no espaço aéreo de Kiev foi detectada e destruída", acrescentou.

No final de abril, a Rússia retomou sua estratégia de promover ataques com mísseis balísticos de longo alcance, sendo que Kiev tem sido um alvo frequente. As sirenes de alerta também foram acionadas em quase toda a Ucrânia nesta terça-feira.

O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, informou através do Twitter que seis mísseis hipersônicos russos Kinzhal e outros 12 projéteis foram abatidos pela defesa antiaérea ucraniana.

Os mísseis Kinzhal, que apesar de extremamente rápidos possuem alta maneabilidade, são exaltados pelo Kremlin como uma arma altamente poderosa, sendo utilizados para destruir alvos como depósitos de combustíveis e de armamentos.

Destroços em várias partes de Kiev

O comandante das Forças Armadas ucranianas Valerii Zaluzhnyi, informou que seis drones kamikazes de fabricação iraniana também foram abatidos, e disse que os mísseis foram lançados de aviões de combate MiG 31K e de navios de guerra russos no Mar Negro.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, informou que os destroços dos mísseis abatidos incendiaram vários automóveis e danificaram edifícios no distrito de Solomyanskyi, no oeste da capital, que teria sido o mais atingido, deixando três feridos.

No distrito de Darnytskyi, no leste da cidade, dois carros também foram incendiados pelos destroços, que também caíram sobre o zoológico da cidade. Klitschko assegurou que nenhum dos animais ficou ferido e estavam recebendo tratamento "antiestresse". O prefeito lembrou que o local está aberto para visitação. "Venham para relaxar e apoiar os residentes do Zoológico de Kiev", convidou.

Os ataques ocorreram horas após o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, retornar de uma viagem à algumas das principais capitais europeias, onde recebeu garantias de reforço ao apoio militar dos governos da Alemanha, França e Reino Unido.

Rússia confirma ataque

A Rússia confirmou os ataques com mísseis na Ucrânia, porém, afirmou ter atingido "todos os alvos" estabelecidos

"Esta madrugada, as Forças Armadas da Rússia lançaram um ataque concentrado com armas de longo alcance e alta precisão, pelo ar e pelo mar, em pontos de destacamento das Forças Armadas da Ucrânia, bem como nos locais de armazenamento de munições, armas e armamento militar entregues por países ocidentais", disse o porta-voz militar russo Igor Konashenkov.

O porta-voz garantiu ainda que "todos os alvos designados foram atingidos". Sem apresentar provas, o Ministério da Defesa russo afirmou ter destruído em Kiev um sistema antiaéreo americano Patriot e ter interceptado sete mísseis britânicos Storm Shadow.

rc/cn (dpa, AP, AFP, DW, Lusa)