Direitos humanos Rússia

Rússia fecha escritórios de ONGs de direitos humanos

há 18 minutos há 18 minutos

Moscou revogou os registros de 15 organizações estrangeiras, incluindo Anistia Internacional e Human Rights Watch. Entidades afirmam que encontrarão formas de seguir com as denúncias de abusos do regime de Putin.