Rússia anuncia conquista de Soledar, Kiev nega

Depois de semanas de intensos combates, a Rússia anunciou nesta sexta-feira (13/01) a conquista de Soledar. O anúncio foi, porém, desmentido pela Ucrânia, que afirmou que a luta pela cidade de mineração de sal continua. Nos últimos dias, houve uma guerra de versões entre Kiev e Moscou e declarações contraditórias sobre o controle de Soledar.

O Ministério da Defesa russo disse que Soledar foi tomada na noite de quinta-feira e que a conquista era importante para a continuidade da ofensiva em Donetsk, pois permitirá a Moscou cortar as linhas de abastecimento para as forças ucranianas em Bakhmut.

No comunicado, o ministério creditava a alegada captura da cidade a tropas russas, sem mencionar o papel do grupo mercenário russo Wagner, cujo líder Yevgeny Prigozhin tinha anunciado há dois dias a tomada de Soledar. Na declaração, Prigozhin tinha alegado ainda que os combatentes estavam sendo travados exclusivamente pelos seus homens.

Ucrânia nega queda de Soledar

Pouco depois da declaração russa, a Ucrânia negou a queda da cidade. "Ainda há combates violentos em Soledar", disse Sergei Cherevaty, um porta-voz do exército ucraniano. Ele admitiu, no entanto, que embora Kiev mantivesse a situação em Soledar sob controle, as forças ucranianas estão "em condições difíceis".

A Ucrânia também afirmou quer Soledar se tornou um dos campos de batalha mais sangrentos de toda a guerra, que está prestes a completar um ano.

Agências de notícia não conseguiram confirmar independentemente as reinvindicações dos dois lados.

Se confirmada a queda, Soledar seria a primeira cidade tomada pela Rússia na região de extração de carvão do Donbass desde meados do ano passado, depois de meses de derrotas nos campos de batalha e de grandes retiradas na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, e de Kherson, no sul.

Importância de Soledar

A localização de Soledar, cerca de 15 quilômetros a nordeste do centro administrativo do distrito, Bakhmut, torna a cidade de extrema importância do ponto de vista militar. Tanto Soledar quanto a cidade de Bakhmut vêm sendo alvo de ataques constantes desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

Forças russas, sobretudo mercenários da milícia privada Wagner, tentam conquistar Bakhmut desde meados do ano passado. Seu progresso inicial foi lento, mas, agora em janeiro, o quadro mudou dramaticamente. A queda de Soledar poderá fazer com que a ameaça de um cerco a Bakhmut cresça significativamente.

Bakhmut, que foi conhecida pelo nome de Artemivsk (em homenagem ao líder bolchevique e amigo próximo de Josef Stalin, Camarada Artyom) entre 1938 e 2016, também é de importância estratégica crucial. A cidade fica à beira da estrada E40, na metade do caminho entre Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, e Rostov do Don, na Rússia.

Conquistar Bakhmut abriria o caminho para as tropas russas avançarem em direção ao oeste, sobretudo para Kramatorsk, uma importante cidade industrial e administrativa na região de Donetsk e que ainda é controlada pelas forças ucranianas.

Minas de Soledar

Soledar também é mundialmente conhecida por suas minas de sal. A extração de sal de cozinha ocorre desde o final do século 19 na localidade, que fazia então parte do Império Russo. O povoado foi declarado cidade em 1965 e chamado de Karlo-Libnekhtovsk, em homenagem ao cofundador do Partido Comunista alemão, Karl Liebknecht. A cidade é conhecida pelo nome Soledar – que significa "a dádiva do sal", em russo – desde 1991.

Antes da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro passado, mais de 10 mil pessoas viviam em Soledar. Em Bakhmut, eram sete vezes mais. As duas cidades foram controladas por separatistas pró-Rússia no início de 2014, mas depois foram libertadas por forças ucranianas.

Antes da invasão russa, a empresa estatal Artemsil, com sede em Soledar, fornecia 90% do sal consumido na Ucrânia. A extração foi interrompida com a chegada das tropas russas, e a Ucrânia está sendo forçada a importar sal do exterior.

