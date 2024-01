Rússia acusa Ucrânia de abater avião militar com 74 a bordo

A Rússia acusou a Ucrâniade abater um avião de transporte militar russo nesta quarta-feira (24/01) com 74 pessoas a bordo, incluindo 65 soldados ucranianos que se dirigiam para uma troca de prisioneiros com Kiev.

"Todos que estavam a bordo morreram", afirmou o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, citado pela agência russa Tass. Além dos soldados ucranianos, de acordo com as autoridades russas, o avião Il-76 também transportava seis membros da tripulação e três acompanhantes.

As causas da queda não foram oficialmente anunciadas, acrescentou a Tass. Segundo o Ministério da Defesa russo, o avião foi abatido por um míssil antiaéreo disparado da região ucraniana de Kharkiv, fronteira com a Rússia.

O presidente da câmara baixa do Parlamento russo (Duma), Vyacheslav Volodin, acusou a Ucrânia de ter abatido o avião militar. "Eles atiraram em seus próprios soldados no ar. Seus próprios soldados", disse Volodin durante uma sessão plenária.

Kiev confirmou que uma troca de prisioneiros ocorreria nesta quarta-feira, mas disse não ter informações confiáveis sobre os passageiros do avião abatido.

O acidente

A queda ocorreu por volta das 11h de Moscou (hora local, 5h de Brasília), numa zona povoada da região de Belgorod, a poucos quilômetros da fronteira ucraniana, disse o governador local.

A área fica a cinco quilômetros do vilarejo de Yablonovo, no distrito de Korochansky. De acordo com as primeiras informações, não houve vítimas em solo ou danos materiais.

Um vídeo que circula nas redes sociais, supostamente do acidente, mostra um avião caindo do céu em uma área rural coberta de neve, e uma enorme bola de fogo irrompendo onde a aeronave aparentemente atingiu o solo. A DW não pôde chegar a autenticidade do vídeo.

A região de Belgorod é regularmente alvo de mísseis e dronesucranianos devido à proximidade com a fronteira.

O que diz a Ucrânia

A principal agência de inteligência da Ucrânia disse em comunicado que "uma troca de prisioneiros deveria ocorrer hoje, mas não aconteceu".

"De acordo com o lado russo, isso se deve à queda de uma aeronave russa Il-76, que supostamente transportava nossos prisioneiros. Atualmente não temos informações confiáveis ou abrangentes sobre quem estava a bordo do avião ou em que número", disse a agência.

Um órgão governamental ucraniano responsável por questões relacionadas a prisioneiros de guerra afirmou anteriormente que está investigando as acusações da Rússia.

