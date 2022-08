Réu é condenado à prisão perpétua por atentado na Alemanha

Um homem de 52 anos foi condenado à prisão perpétua nesta terça-feira (16/08) na Alemanha por atropelar e matar cinco pessoas e ferir outras 18 na cidade de Trier, no oeste do país. Uma sexta vítima morreu um ano depois, devido aos ferimentos.

O atentado ocorreu em 1º de dezembro de 2020. No julgamento, a juíza considerou comprovado que o réu dirigiu uma Land Rover por uma área de pedestres no centro da cidade, perto da famosa Porta Nigra, atropelando intencionalmente várias vítimas, com a intenção de matar e ferir o maior número possível de pessoas. Por essa razão, ele foi condenado por cinco homicídios e 18 tentativas de homicídio.

O atentado causou a morte de cinco pessoas no local – três mulheres, um bebê de apenas nove semanas e o pai da criança.

Internação em hospital psiquiátrico

O Tribunal de Trier ordenou que o homem seja internado em um hospital psiquiátrico de alta segurança por tempo indeterminado. Ele passará por avaliações periódicas e, se receber alta, cumprirá o resto da pena em uma prisão.

De acordo com o relatório psiquiátrico, o réu sofre de esquizofrenia paranoica e não se lembra dos eventos do dia do ataque. O psiquiatra que fez o relatório explicou que o homem se via como vítima de "uma conspiração estatal em larga escala" e se sentia perseguido, grampeado e monitorado.

Segundo a promotoria, na época do crime, o acusado estava solteiro, desempregado, sem residência permanente e amargurado por suas circunstâncias pessoais. Ele vivia dentro da Land Rover, que tinha sido emprestada por um amigo.

Local do atropelamento é uma zona exclusiva para pedestres Foto: Sebastian Schmitz/lokalo.de/AP Photo/picture alliance

Famoso destino turístico

Trier é um popular destino turístico na Alemanha e cidade mais antiga do país. Ela fica à beira do rio Mosela e tem mais de dois mil anos. Foi residência imperial e a capital do Império Romano do Ocidente no final do século 3º, além de ser a cidade onde nasceu Karl Marx.

O incidente em Trier se assemelha a alguns episódios ocorridos no país nos últimos anos, como o ataque a um mercado de Natal em Berlim, em 2016, quando um caminhão avançou sobre o local e matou 12 pessoas. Foi o pior atentado terrorista da história recente da Alemanha.

Em janeiro de 2019, um homem de nacionalidade alemã deixou oito feridos após avançar com um veículo contra grupos de pessoas que comemoravam o Réveillon nas cidades de Bottrop e Essen. Mais tarde, ele foi internado em uma clínica psiquiátrica.

Em abril de 2018, um alemão atirou um furgão sobre pessoas que estavam na parte externa de um restaurante na cidade de Münster e causou cinco mortes antes de tirar sua própria vida. Os investigadores disseram que ele tinha problemas mentais.

