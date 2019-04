Réplica de altar destruído pelo "Estado Islâmico" é revelada na Síria

Os tesouros arqueológicos de Palmira

Túmulos luxuosos

Do lado de fora da cidade há vários mausoléus. Famílias importantes construíam torres altas, com espaço para os mortos de várias gerações. As últimas moradas de alguns representantes dessas famílias são sarcófagos ricamente ornamentados. Há ainda diversos sepulcros subterrâneos, adornados com afrescos. As sepulturas são um testemunho do cotidiano e das riquezas dos tempos áureos.