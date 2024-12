Queda de avião em Gramado mata empresário e 9 familiares

Um avião de pequeno porte caiu no município de Gramado, no Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo (22/12). A aeronave atingiu uma loja de móveis, uma pousada e residências perto do centro da cidade. Os dez ocupantes da aeronave morreram. Todas eram da mesma família.

O Corpo de Bombeiros Militar precisou controlar um incêndio causado pelo acidente. Inicialmente, 17 pessoas que estavam no solo foram encaminhadas ao hospital, a maioria por ter inalado fumaça. Duas delas estão em estado grave.

Avião cai em avenida turística de Gramado. Foto: Defesa Civil do Rio Grande do Sul/Divulgação

Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, a aeronave decolou de Canela, município vizinho de Gramado, e seguia para Jundiaí, em São Paulo.

Na queda, a aeronave bateu na chaminé de um prédio, depois no segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Destroços ainda alcançaram uma pousada.

Defesa Civil confirma morte de 10 pessoas

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, confirmou a morte de 10 pessoas. Entre elas, está o empresário Luiz Claudio Galeazzi, que pilotava a aeronave no momento do acidente.

Os demais ocupantes eram a esposa, os três filhos, a irmã, o cunhado e a sogra de Galeazzi. Ainda havia duas crianças a bordo do avião, informou Leite. As causas do acidente não são conhecidas até o momento.

A Força Aérea disse que uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já foi acionada para investigar o caso.

Em nota, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo está a disposição das investigações. "Minha solidariedade aos familiares das vítimas fatais da queda de um avião no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul. Espero que os feridos tenham uma rápida recuperação. A Aeronáutica investiga as causas do acidente e o governo federal está à disposição do governo do estado", disse.

