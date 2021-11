Quarup, o ritual fúnebre dos yawalapitis no Xingu

Diversidade ameaçada

Numerosos povos vivem na Reserva Indígena do Xingu. O parque fica no nordeste do Mato Grosso, nas margens superiores do rio Xingu. Ele foi criado em 1961 para proteger os povos indígenas que ali viviam. Todos estão unidos contra as ameaças da mudança climática e temem o apoio do presidente Jair Bolsonaro ao agronegócio brasileiro.