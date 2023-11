Quarto grupo de reféns é libertado pelo Hamas

Nova leva de 11 pessoas inclui cidadãos da Argentina, França e Alemanha. Em contrapartida, Israel libertou 33 prisioneiros palestinos, na quarta troca desde o início do cessar-fogo.

Um grupo de 11 reféns foi libertado nesta segunda-feira (27/11) pelo Hamas, como parte do acordo firmado entre o grupo islamista e Israel que estabeleceu uma trégua no conflito na Faixa de Gaza.

Segundo a imprensa israelense, seriam nove crianças e duas mulheres que já se encontram e solo israelense. Em contrapartida, Israel se comprometeu a libertar 33 civis palestinos que estavam presos no país.

O governo do Catar, que atua como mediador entre o Hamas e o governo israelense juntamente com os Estados Unidos e o Egito, disse que os 11 reféns libertados nesta segunda-feira pelos islamistas são pessoas que possuem dupla nacionalidade, sendo três franceses, dois alemães e seis argentinos.

O Ministério do Exterior do Catar informou que o grupo de 33 civis soltos pelas autoridades israelenses é formado por 30 menores de idade e três mulheres.

Este é a quarta troca de reféns e prisioneiros desde o início do cessar-fogo em Gaza na última sexta-feira. Desde o início do conflito foram colocados em liberdade 58 israelenses e 117 palestinos.

O acordo entre Israel e o Hamas previa inicialmente uma trégua de quatro dias nos combates para a troca de 50 reféns israelenses por 150 prisioneiros palestinos, além da entrada diária de centenas de caminhões de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

Cessar-fogo prolongado

O governo do Catar informou nesta segunda-feira que Israel e o Hamas concordaram em prolongar a trégua por mais dois dias. Da mesma forma, a entrada de ajuda humanitária, médica e de combustível também continuará em todo o enclave palestino, afirma outra nota divulgada pelo governo do Egito.

Na sexta-feira, o primeiro dia da trégua, o Hamas libertou 13 reféns israelenses – além de dez tailandeses e um filipino – enquanto Israel soltou 39 prisioneiros.

No sábado, após sete horas de atraso e de acusações do Hamas de que Israel estaria violando o acordo, mais 13 reféns israelenses – cinco mulheres e oito crianças – e quatro tailandeses foram soltos.

O Hamas libertou neste domingo o terceiro grupo de reféns, sendo 14 israelenses – nove menores, quatro mulheres e um homem – e três tailandeses. Em troca, Israel libertou 39 prisioneiros palestinos.

Em 7 de outubro, combatentes do grupo radical islâmico Hamas cruzaram a fronteira da Faixa de Gaza com Israel e mataram 1,2 mil pessoas, sequestrando cerca de 240, segundo números do governo israelense. O ataque deu início ao atual conflito na Faixa de Gaza.

rc (DPA, AFP)