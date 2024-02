Quanto custa travar uma guerra?

Até 2026, a Ucrânia terá perdido o equivalente a 120 bilhões de dólares de seu Produto interno Bruto (PIB), devido à invasão russa. Os danos aos ativos tangíveis, como máquinas, equipamentos e prédios de fábricas, serão ainda maiores, totalizando quase 1 trilhão de dólares.

Os cálculos partem do estudo publicado nesta quarta-feira (14/02) por pesquisadores do Instituto Kiel para a Economia Mundial (IfW) e da Universidade de Tübingen.

O ônus econômico para países terceiros, não envolvidos no conflito, também é considerável, podendo chegar a 260 bilhões de dólares do PIB, num prazo de cinco anos (2022-2026). Os países da UE respondem por cerca de 70 bilhões de dólares desse total, cabendo só à Alemanha entre 15 bilhões e 20 bilhões de dólares.

Ferramenta online Calculadora do Preço da Guerra" do Instituto Kiel Foto: priceofwar.org

Estudo baseado em 150 guerras

O estudo partiu da análise de dados históricos abrangendo mais de 150 guerras desde 1870. Os pesquisadores de Kiel chegaram a várias conclusões, como a queda média do PIB em cinco anos de guerra ou o aumento da inflação.

"Os cálculos se baseiam nos custos de guerras interestatais 'típicas' do passado. Dependendo da duração e da intensidade da guerra, é possível imaginar cenários menos ou mais graves", explica Jonathan Federle, pesquisador do Instituto Kiel e principal autor do estudo.

"Os efeitos de transmissão que calculamos para outros países levaram em conta principalmente os vínculos comerciais relacionados à proximidade geográfica e o tamanho da respectiva economia, no momento em que uma guerra irrompe."

Guerras hipotéticas, de Taiwan ao Irã

Usando os dados e os parâmetros, os pesquisadores também podem fazer previsões sobre os danos econômicos de guerras hipotéticas, ou seja, que sequer ocorreram.

Taiwan, por exemplo: a China reivindica a ilha democraticamente governada como parte de seu território e ameaça repetidamente impor isso pela força, se necessário.

Em Taiwan, uma "guerra típica" com duração de cinco anos, acarretaria perdas no PIP global e torno de 2,2 trilhões de dólares. Como o país está intimamente ligado, por seu setor de chips, a toda a economia global , os pesquisadores do IfW enfatizam que os custos reais da guerra poderiam ser bem maiores.

Em janeiro de 2024, exército de Taiwan faz exercício militar na base em Taitung Foto: Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

Irã: se, por exemplo, a República Islâmica se tornasse palco de uma guerra, os custos em termos de perda do PIB para a economia global poderiam chegar a 1,7 trilhão de dólares em cinco anos. Atualmente, o Irã não está tão envolvido no comércio global, em parte devido a sanções. Portanto os pesquisadores do IfW presumem que suas estimativas estão acima dos custos reais.

Ferramenta online Calculadora do Preço da Guerra

Além do estudo, os pesquisadores de Kiel também desenvolveram a ferramenta The Price of War Calculator , disponível gratuitamente na Internet, através da qual se pode calcular os danos causados por diversas guerras. Antes de usar a ferramenta, um anúncio ressalta que os números são baseados em médias históricas e se referem apenas aos custos econômicos em termos de PIB e capital acumulado.

Um aviso alerta para as limitações da ferramenta online Foto: priceofwar.org

O objetivo do aviso é sensibilizar os usuários da ferramenta para as limitações do estudo, ou seja, que a transferência de valores históricos para o futuro só é significativa até certo ponto.

"No geral, os cálculos mostram mais uma vez quão alto é o valor econômico da paz e o quão catastrófica é uma guerra em território próprio, sob todos os aspectos", adverte o presidente do IfW, Moritz Schularick, resumindo os resultados do estudo. Mas, ressalva que a força militar e um sistema de defesa potente, que tornam improváveis ataques externos, fazem sentido do ponto de vista econômico.