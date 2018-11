Quadro de Picasso supostamente encontrado na Romênia é falso

Os mais espetaculares roubos de obras de arte da história

O roubo espetacular de pinturas de Van Gogh

Em 1991, sem ser notado, um homem se fechou num banheiro do Museu Van Gogh, em Amsterdã, e roubou 20 pinturas com a ajuda de um supervisor. Entre elas, estavam o "Autorretrato diante do cavalete" (foto). No entanto, a polícia conseguiu recuperar as obras roubadas apenas uma hora depois, no veículo usado na fuga. Depois de alguns meses, os ladrões foram presos.