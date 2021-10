Quão real é o impacto da captura de carbono no meio ambiente?

Não é novidade que a atividade humana está liberando dióxido de carbono de maneira desenfreada na atmosfera há anos. E menos ainda que, se não tomarmos medidas emergenciais, o futuro logo ali na frente poderá ser desastroso. Mas existem empresas que fazem parecer que já estão fazendo a parte delas para evitar esse cenário: usam a captura de carbono para mitigar os seus impactos no meio ambiente. Será que é tão perfeito como parece? Vamos mostrar no Futurando desta semana.

Você que esteve, ou está, atrás de uma fórmula mágica para se manter jovem e saudável, essa receita milagrosa aparentemente existe. Pelo menos na promessa de suplementos baseados em mononucleotídeo de nicotinamida, NMN, uma substância que pode frear ou mesmo reverter o nosso envelhecimento.

Tem mesmo como fazer isso? Será que interferir, por exemplo, na nossa genética para que doenças não se desenvolvam seria uma saída? Até porque, embora tenhamos acreditado por muito tempo que os genes são os "chefes” do nosso corpo, a verdade é que o nosso estilo de vida influencia a forma como eles se comportam. Ou seja, eles podem até ter algum poder, mas podem ser "convencidos” a se comportar de determinada maneira.

A respeito desse assunto, o Futurando conversou com a hematologista Karina Tozzato Maio, doutora em hematologista pela Universidade de São Paulo (USP). Ela explica as terapias gênicas disponíveis hoje e se a edição genética é uma realidade no Brasil.

Você já ouviu falar em biohacking? É uma palavra que se refere à nossa capacidade de otimizar o funcionamento do corpo e da mente. E é possível fazer isso com métodos naturais como meditação, alimentação ou banhos gelados, por exemplo. No programa vamos detalhar a importância da responsabilidade de cada um pelo próprio organismo.