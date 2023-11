Putin vai participar de cúpula virtual do G20, diz TV russa

Será o "primeiro evento em muito tempo" em que o presidente russo tomará parte junto com líderes ocidentais. Alvo de mandato de prisão internacional ele não foi às duas últimas reuniões presenciais do grupo.

O presidente russo, Vladimir Putin, que se recusou a participar na reunião presencial dos líderes do G20 na Índia, em setembro, vai participar na cúpula do grupo prevista para esta quarta-feira, anunciou neste domingo (19/11) a televisão estatal russa.

"Vladimir Putin participará na cúpula virtual do G20", informou o canal de televisão Vesti, num comunicado em que apresenta a agenda do presidente russo para esta semana.

Neste caso, será um "primeiro evento em muito tempo” no qual participarão tanto Putin como líderes ocidentais, disse o apresentador de TV russo.

Isolado diplomaticamente desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, Putin esteve ausente das duas últimas reuniões presenciais do G20, na Índia, em setembro, e na Indonésia, no ano passado. Em ambas as ocasiões, a Rússia foi representada pelo ministro do Exterior russo, Sergei Lavrov.

Mandato de prisão do TPI

Alvo de um mandado de prisão emitido em março pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), que o acusa de crimes de guerra pela deportação de crianças ucranianas – o que Moscou nega –, o chefe de Estado russo, deixou que o seu ministro do Exterior também o representasse na cúpula do Brics (grupo de países emergentes) na África do Sul, em agosto.

Desde a pandemia de covid-19 e mais ainda desde o início do conflito na Ucrânia, Vladimir Putin raramente se desloca ao estrangeiro, como aconteceu na China, em outubro, onde manteve conversações com o presidente do país, Xi Jinping, o seu aliado na luta contra o que ambos descrevem como "hegemonia americana”.

A Rússia e a China não assinaram o Estatuto de Roma, na origem do Tribunal Penal Internacional. Não sendo Estados-membros, Putin não é abrangido pelo mandado de captura nesses territórios. Os Estados Unidos retiraram-se da organização, durante a administração de George W. Bush, perante a perspectiva da invasão do Iraque. A África do Sul é um dos 123 países que ratificaram ou aderiram ao Tribunal Penal Internacional, desde a sua instituição, em 1998, assim como a Índia.

Não quer "causar problemas"

No início de outubro, o presidente russo tinha dito que não participaria fisicamente em cúpulas internacionais para não "causar problemas" aos organizadores.

A Índia, que acolhe a cúpula virtual do G20 na quarta-feira, detém a presidência do G20 até ao final de novembro.

Nova Déli tem laços históricos estreitos com Moscou, e a Rússia continua a ser o maior fornecedor de armas à Índia.

O G20 é composto por 19 países e pela União Europeia, que juntos representam cerca de 85% do PIB mundial.

md (Lusa, Reuters, EFE)