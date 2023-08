Putin quebra silêncio sobre queda de avião de Prigozhin

Presidente russo disse na TV que Yevgeny Prigozhin "cometeu erros graves", mas "conseguiu os resultados necessários". Segundo autoridade russa de aviação, líder do grupo mercenário teria morrido em queda de avião.

O presidente russo, Vladimir Putin, expressou nesta quinta-feira (24/08) condolências às famílias de todos aqueles que morreram na queda do avião onde estaria o líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, informou no Telegram a agência estatal russa Tass.

Em um discurso televisionado, Putin destacou que conhecida Prigozhin desde o início da década de 1990 e que ele era um "empresário talentoso", que se dedicava "ao petróleo, ao gás, às pedras preciosas, ao metal".

"Cometeu erros graves durante a vida"

"Foi uma pessoa com um destino complicado. Cometeu erros graves durante a vida, mas conseguiu os resultados necessários para si mesmo e, quando lhe pedi, para a causa comum, como nos últimos meses", declarou.

O presidente russo disse ainda que Prigozhin teria voltado da África nesta quarta-feira, antes de embarcar no voo de Moscou a São Petersburgo, que caiu poucos minutos após a decolagem, matando os 10 ocupantes, de acordo com a autoridade de aviação russa.

Putin também ressaltou que a contribuição dos combatentes do Wagner para "a luta contra o neonazismo não será esquecida". Frequentemente, Putin usa como argumento para a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, "a libertação do país dos nazistas", referindo-se ao governo ucraniano liderado pelo judeu Volodimir Zelenski.

"Isso é sempre uma tragédia. Na verdade, se eles estavam lá, e os primeiros dados indicam que os membros do Grupo Wagner estavam lá, gostaria de enfatizar que essas pessoas deram uma contribuição notável à causa comum da luta contra o regime neonazista na Ucrânia", destacou. "Nós nos lembramos disso, sabemos disso e não esqueceremos", acrescentou.

Confirmação de identidades deve demorar

Embora a agência de aviação civil russa tenha confirmado que Prigozhin viajava no avião que caiu, os 10 corpos recuperados ainda não puderam ser identificados, uma vez que estavam carbonizados e será necessária a análise de material genético.

Putin fez as declarações quando muitos analistas e meios de comunicação independentes sugerem que ele está por trás da morte de Prigozhin, que apareceu pela última vez na segunda-feira em um vídeo supostamente gravado na África.

O presidente russo acusou Prigozhin de traição quando o chefe do Wagner se rebelou e chegou com suas tropas a cerca de 200 quilômetros de Moscou, mas depois recebeu-o no Kremlin e concordou que transferisse seus mercenários para Belarus.

O mandatário russo também disse que é preciso aguardar o fim da investigação oficial para saber as causas da queda do avião.

"O que é totalmente seguro, e o chefe do Comitê de Investigação me informou sobre isso hoje, é que já começaram as investigações preliminares deste incidente, e estas serão realizadas de forma exaustiva e serão levadas até o fim", declarou Putin.

le/md (AFP, Reuters, ots)