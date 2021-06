Putin promete grandes investimentos para impulsionar seu partido antes das eleições

O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu neste sábado (19/06) bilhões de rublos (a moeda oficial do país) para a melhoria de transportes públicos, estradas, infraestrutura, reforma de escolas e limpeza de rios, na tentativa de alavancar a popularidade de seu partido, o Rússia Unida.

O país terá eleições parlamentares em setembro, e Putin vê a popularidade de sua legenda cair cada vez mais devido à estagnação econômica, à fadiga eleitoral e à denúncia de vários casos de corrupção.

De acordo com uma sondagem da organização independente russa Levada Center, em maio, apenas 27% dos russos votariam no Rússia Unida nas eleições para a Duma (Câmara Baixa). No pleito, 450 deputados serão renovados, metade por listas partidárias e a outra por maioria eleitoral.

A eleição é amplamente vista como uma parte importante dos esforços de Putin para consolidar seu governo antes das eleições presidenciais de 2024. O líder de 68 anos, que está no poder há mais de duas décadas, pressionou por mudanças constitucionais no ano passado que potencialmente lhe permitiriam permanecer no poder até 2036.

A promessa de bilhões de rublos foi feita diante de centenas de altos funcionários reunidos em Moscou no congresso do Rússia Unida.

"Uma família próspera e forte, com filhos, é o futuro da Rússia", declarou, mantendo-se fiel à defesa dos "valores familiares" e ao seu objetivo de lutar contra o declínio demográfico do país.

Apesar da queda constante das intenções de voto no partido, Putin mostrou-se confiante na vitória no pleito, que vai eleger também 12 titulares de entidades federadas e 39 parlamentos regionais.

"Estou convencido de que o Rússia Unida estabelecerá o mais alto padrão para reafirmar sua liderança, obter a vitória nas eleições", disse, defendendo umas eleições "justas" e de acordo com a lei.

No entanto, a oposição liderada por Alexei Navalny, que está preso, será vetada nas eleições, depois de o movimento político e as fundações criadas por ele terem sido declaradas "extremistas" pela Justiça russa.

Ministros encabeçam lista do Rússia Unida

Putin também anunciou durante o evento que seus ministros das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, e da Defesa, Sergei Shoigu, encabeçarão a lista de candidatos do partido nas eleições parlamentares de setembro. Como os dois gozam de popularidade substancial por suas posições firmes nas forças armadas, o objetivo é que eles entusiasmem os eleitores a votarem no Rússia Unida. Estar na lista do partido, no entanto, não os obriga a ocupar assentos no parlamento, se eleitos.

