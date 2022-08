Putin e Erdogan falam de tratado econômico e guerra na Síria

Parceria comercial e questões como o conflito no território sírio, em que os países estão em lados opostos, teriam sido discutidas a portas fechadas em Sochi. Guerra na Ucrânia teria ficado em segundo plano.

Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, reuniram-se nesta sexta-feira (05/08) em Sochi, no sudoeste russo, para debater uma série de assuntos de interesse mútuo. Além da assinatura de um possível acordo comercial, os líderes discutiram questões econômicas e geopolíticas, a exemplo da guerra na Síria.

O encontro ocorreu a portas fechadas, sem que os presidentes concedessem entrevista coletiva de imprensa.

A última reunião com os dois líderes havia ocorrido em 19 de julho, em compromisso conjunto com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, em Teerã. Na ocasião, eles também discutiram o conflito na Síria, a exportação de grãos e a guerra na Ucrânia, à qual o Irã expressou apoio a Moscou.

Desta vez, Putin disse que esperava assinar um acordo para impulsionar o comércio e os laços econômicos entre russos e turcos – à medida que o isolamento comercial da Rússia tem crescido desde o início da invasão da Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro, devido às sanções impostas por países ocidentais.

"Espero que hoje possamos assinar um acordo importante sobre o desenvolvimento de nossos laços comerciais e econômicos", afirmou Putin.

"Acredito que [a reunião desta sexta-feira] abrirá uma página totalmente diferente nas relações entre Turquia e Rússia", declarou Erdogan

O presidente russo também agradeceu o líder turco pela mediação que levou à retomada de exportações de grãos ucranianos a partir de portos no Mar Negro, região antes totalmente bloqueada pelo exército da Rússia.

"As remessas já começaram. Quero agradecer por isso, pelo fato de que foi tomada uma decisão para o fornecimento ininterrupto de alimentos e fertilizantes russos aos mercados mundiais", disse Putin.

O plano para retomar as exportações foi mediado também pela Organização das Nações Unidas (ONU) a fim de garantir um corredor seguro para que os portos ucranianos retomassem o envio de cereais. O bloqueio russo contribuiu para o aumento de preços e a ameaça de uma crise global de alimentos.

Putin provoca a Europa

Além de questões econômicas, temas geopolíticos foram debatidos por Putin e Erdogan. O líder russo elogiou o gasoduto TurkStream, argumentando que a Europa deveria agradecer à Turquia pelo fornecimento de gás natural a partir da Rússia.

O TurkStream foi inaugurado em janeiro de 2020 e leva gás da Rússia à Turquia e, consequentemente, à Europa, por meio de um gasoduto de 930 quilômetros no Mar Negro.

Erdogan, por sua vez, não fez menções à guerra na Ucrânia, mas destacou o conflito na Síria, onde russos e turcos atuam em lados opostos – a Rússia apoia o regime do ditador Bashar Al-Assad, enquanto a Turquia dá apoio aos rebeldes.

Em julho, Putin disse a Erdogan que a Rússia continuava se opondo a qualquer possível ofensiva que a Turquia pudesse estar planejando contra militantes curdos no norte da Síria.

Nesta sexta, o presidente turco disse acreditar que o encontro "traria maior alívio para a região".

A guerra na Ucrânia, neste caso, teria ficado em segundo plano. Erdogan já havia se manifestado anteriormente que deseja atuar como mediador do conflito.

A comunicação do governo turco apenas informou que a comunidade internacional não pode esperar o término da guerra na Ucrânia ao mesmo tempo em que ignora Moscou.

gb (AFP, Reuters, ots)