Putin aberto a conferência de paz para a Líbia em Berlim

Durante coletiva de imprensa conjunta com a chanceler federal alemã, Angela Merkel, em Moscou, neste sábado (11/01), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acenou seu apoio à realização de uma conferência de paz para a Líbia em Berlim.

Ainda será necessário algum trabalho preparatório, acrescentou o chefe do Kremlin, "mas seria um bom passo na direção certa", sendo ainda necessária uma coordenação detalhada com o lado líbio. Merkel disse torcer pelo sucesso dos esforços russos por um armistício no país norte-africano abalado pela guerra civil.

"Uma conferência de Berlim assim só pode ser a abertura para um processo mais longo", comentou a chefe de governo. O encontro deverá transcorrer sob a égide das Nações Unidas, e é importante que os interesses dos próprios líbios permaneçam em primeiro plano, frisou.

O governo federal alemão tem atuado no sentido de uma solução política para a Líbia. Na realidade, já se planejava para o fim de 2019 uma conferência reunindo as partes do conflito internacional, mas ela foi adiada. Na quarta-feira, Putin e seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, apelaram para que se efetue um cessar-fogo na noite deste domingo.

Habitantes de Idlib, Síria, dependem de ajuda humanitária

Também na Turquia e na Itália houve encontros de cúpula em torno do conflito líbio. Após um encontro com Erdogan em Istambul, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, elogiou a "linguagem construtiva" da declaração divulgada pelo presidente turco e Putin.

Ao mesmo tempo, Michel manifestou "apreensão com a mais recente declaração de intenções conjunta entre a Líbia e a Turquia". Ancara apoia o governo unificado de Fayez al-Sarraj em Trípoli, tendo enviado tropas para respaldá-lo. Por sua vez, após uma conversa com o premiê italiano, Giuseppe Conte, em Roma, Sarraj louvou o empenho alemão por uma conferência berlinense para a Líbia.

A guerra civil grassa no país desde a queda de Muammar Kadafi, seu governante durante longos anos. No conflito, a Rússia posicionou-se do lado do influente general Khalifa Haftar, o qual, segundo consta, conta com o apoio de mercenários russos.

Indagado a respeito por jornalistas, porém, Putin afirmou que, caso se encontrem cidadãos russos no local, "eles não representam lá os interesses do Estado russo". Com seu autodenominado "Exército Nacional Líbio" (LNA), Haftar controla diversos territórios no leste do país. Suas tropas procuram tomar a capital, Trípoli, sede do governo reconhecido internacionalmente.

Abertura humanitária na Síria

Quanto à situação na Síria, Merkel se pronunciou pela abertura de mais uma passagem de fronteira para o fornecimento de bens humanitários. "Fico feliz que na noite passada se conseguiu reabrir pelo menos duas passagens humanitárias em direção a Idlib, pois lá as pessoas passam grandes necessidades."

A premiê disse esperar "que consigamos mais uma passagem humanitária, em direção ao nordeste da Síria – lá existe também disposição a prosseguir com as negociações".

Após semanas de bloqueio russo e pouco antes do esgotamento do prazo, o Conselho de Segurança da ONU conseguiu acordar sobre a manutenção de vias de assistência para a Síria. No entanto, os bens humanitários só poderão entrar no país por duas passagens, em vez de quatro, como até agora. Esse meio-termo poderá cortar o fornecimento para mais de 1 milhão de necessitados no nordeste do país.

No conflito sírio, Moscou está do lado do presidente Bashar al-Assad, que os militares russos ajudaram a retomar o controle sobre amplas regiões do país. Putin declarou na atual coletiva de imprensa que a situação no país árabe "se estabilizou", e que "as estruturas estatais voltaram a se formar".

