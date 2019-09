Quem nunca passou pela experiência de ser influenciado a comer o que outras pessoas ao redor estão comendo? Fato é que o comportamento de quem está do nosso lado nos induz a um comportamento semelhante, seja ele qual for. É a psicologia da alimentação. O Futurando desta semana preparou uma reportagem para você ver situações cotidianas que podem nos estimular - ou freiar - quando o assunto é comida.

Você, aliás, com certeza já ouviu coisas horríveis sobre o consumo de açúcar. Mas o açúcar leva energia rapidamente para o cérebro e também pode adoçar medicamentos amargos. O problema é a ingestão excessiva, que pode provocar o desenvolvimento de doenças. Só que, afinal, devemos abdicar do açúcar completamente? Ou o corpo humano dá conta de absorver e digerir por completo a substância?

Outra coisa que você certamente ouviu dizer é que, no caso da opção pelo não consumo do açúcar, o ideal é procurar alternativas mais saudáveis, como a chamada isoglucose, popularmente conhecida como xarope de milho. Será que é mesmo uma saída correta? A isoglucose é sim mais barata que açúcares convencionais, mas favoreve a formação de gordura no fígado. Nos Estados Unidos, por exemplo, o consumo de alimentos processados e que, em muitos casos, contêm o xarope, fez aumentar o número de casos de diabetes e de sobrepeso.

O Futurando traz ainda uma reportagem sobre uma expedição para plantar árvores no sul da Baviera, na Alemanha. Mudanças climáticas, longos períodos sem chuva, erosão e monocultura prejudicam as florestas do país. Uma ONG está ajudando no reflorestamento de áreas mais afetadas. Eles estão inserindo ainda mais biodiversidade no local.

Vamos exibir também a terceira reportagem da série sobre os 250 anos de nascimento do explorador e cientista alemão, Alexander von Humboldt. A nossa equipe conta como Humboldt conseguiu desfazer na Europa o mito de que os indígenas eram selvagens, um conceito vigente na época. Tudo ocorreu a partir das observações dele sobre os vestígios deixados pelos povos pré-colombianos na América Latina.

O programa

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

O programa é exibido, no Brasil, pelo Canal Futura às terças-feiras, às 22h30 com reprise às quartas 16h30, quintas, sábados e segundas; pela Rede Minas aos sábados, às 14h30, com reprise às sextas-feiras, às 13h30; pela TV Brasil todas as terças, às 21h45, com reprise às quintas, às 3h15; pela TV Cultura as segundas-feiras às 19h15; pela TV Câmara Tupã todos os sábados às 18h, com reprise às terças-feiras, às 19h40 e pela TV Climatempo aos sábados às 9h30, com reprise às terças e aos domingos. Você também pode ver vídeos do programa no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

O Futurando é transmitido ainda em Moçambique pela Rede Tim, aos sábados, às 14h30.