Pronunciamento de Merkel sobre pandemia é eleito Discurso do Ano

Merkel, 15 anos como chefe de governo da Alemanha

Vitória eleitoral apertada

Nas eleições parlamentares federais de 2005, foi muito apertada a vitória das legendas irmãs CDU e CSU sobre o Partido Social-Democrata do então chanceler federal Gerhard Schröder. Além disso , a CDU, com sua candidata Angela Merkel, teve os piores resultados desde 1949. Portanto as condições para a nova chefe de governo não eram as melhores. Mas ela faz progressos rápidos.