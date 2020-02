Projeções dão vitória a Bernie Sanders na prévia democrata de Nevada

Projeções indicam que o progressista Bernie Sanders obteve uma vitória decisiva na primária do estado de Nevada, que pode consolidar sua liderança em direção à nomeação democrata para enfrentar o presidente americano, Donald Trump, na eleição de novembro.

Após a contagem de 50% dos votos, Sanders liderava com ampla margem, com 46,6%, segundo informações divulgadas neste domingo (23/02) pela emissora CNN e os jornais The New York Times e The Washington Post. O ex-vice-presidente dos EUA Joe Biden vinha distante, em segundo lugar, com apenas 19,2%.

O ex-prefeito Pete Buttigieg, obteve 15,4%, enquanto a senadora Elizabeth Warren, 10,3%. A senadora Amy Klobuchar e o bilionário ativista Tom Steyer conseguiram em torno de 4% dos votos. Ainda não haviam sido divulgados dados oficiais da votação pelo Partido Democrata.

Sanders, de 78 anos, que chama a si mesmo de "democrata socialista", defende políticas progressistas, incluindo assistência médica universal, aumento de taxação sobre riqueza e corporações e do salário mínimo.

Caso sua vitória seja confirmada nesta que foi a terceira votação interna do Partido Democrata para definir seu representante na corrida à Casa Branca, após as prévias de Iowa e New Hampshire, o senador do estado de Vermont pode aumentar sua vantagem antes das prévias da chamada "Super Terça-feira" agendadas para 3 de março, dia em que 14 estados votam simultaneamente.

O bom desempenho de Sanders em Nevada foi impulsionado por votos de uma parcela diversificada de eleitores jovens e de meia-idade, latinos, sindicalistas e mulheres brancas com formação superior, de acordo com a agência Edison Research, mostrando sinais de que há uma expansão do apoio à sua candidatura para além do seus núcleo de apoiadores de longa data.

"Reunimos uma coalizão multigeracional e multirracial que não apenas vencerá em Nevada, mas também varrerá o país", disse Sanders a uma multidão de apoiadores em San Antonio, Texas.

O ex-vice-presidente Biden pareceu ter conseguido um resultado satisfatório, urgentemente necessário para sua candidatura após performances ruins nas duas primeiras primárias, em Iowa e New Hampshire.

"A imprensa está pronta para declarar as pessoas mortas rapidamente, mas estamos vivos e voltamos e vamos vencer", disse Biden na noite de sábado a uma plateia de apoiadores em Las Vegas.

