Produtos com plástico retirado do oceano: fato ou falso?

Comprar algo novo e ajudar a limpar o oceano. Parece bom! Empresas como Coca-cola e Adidas afirmam que seus produtos são feitos com lixo plástico retirado do oceano. No entanto, retirar plástico do mar é algo caro e complicado, o que acaba deixando o produto final também mais caro. Como essas empresas conseguem manter o valor baixo e usar plástico do mar? Será que elas estão mesmo falando a verdade? Veja no vídeo do Futurando.