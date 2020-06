+ Principais notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta segunda (01/06)

Brasil supera meio milhão de casos

China tem leve aumento nas infecções

Um quinto dos alemães não se vacinaria

ONGs alertam para danos colaterais na África

Espanha mais perto do desconfinamento total

---

10:45 - Espanha mais perto do desconfinamento total

Quatro pequenas ilhas da Espanha, três no arquipélago das Ilhas Canárias (Atlântico) e uma nas Ilhas Baleares (Mediterrâneo), começaram nesta segunda-feira a fase final do desconfinamento, antecipando o que metade do país experimentará a partir da próxima semana.

A partir de hoje, nas ilhas de La Gomera, El Hierro, La Graciosa e Formentera, por exemplo, será possível consumir dentro de bares e restaurantes, e não apenas nas mesas instaladas na rua (terraços), que ampliarão sua capacidade para 75%.

Também serão abertos shopping centers, zoológicos, aquários e cassinos, sempre com capacidade limitada, e atividades culturais podem ser realizadas em bibliotecas e museus.

Também outras áreas da Espanha estão começando uma espécie de segunda fase, como a região de Valência (leste) e as províncias andaluzas de Málaga e Granada, o que significa, por exemplo, poder acessar as praias, em algumas áreas muito importantes da costa mediterrânea espanhola.

Cerca de 70% da Espanha já está na segunda fase, que ainda não se aplica, por exemplo, a Madri, Barcelona e sua área metropolitana.

Com números cada vez mais positivos na evolução da pandemia - segundo dados oficiais, houve apenas duas mortes em 24 horas, e os casos registrados foram inferiores a 100 - espera-se que metade da Espanha comece no início da próxima semana a última fase de desconfinamento.

9:10 - ONGs alertam para danos colaterais na África

Organizações alertam que medidas de combate ao covid-19 no continente estão fazendo com que crianças não sejam vacinadas, outras doenças sejam negligenciadas, enquanto fome ameaça matar milhões de pessoas.

Como no resto do mundo, muitos países da África estão reestruturando seus sistemas de saúde para enfrentar a covid-19. Mas o que parece razoável implica que, em muitos lugares, vários programas rotineiros da área da saúde tenham sido cancelados.

Leia a reportagem

8:15 – China registra leve aumento nos casos

As infecções "importadas" pelo novo coronavírus foram responsáveis por um leve aumento de novos positivos registrados no domingo na China, com 16 novos casos - 14 a mais do que no dia anterior.

As autoridades de saúde detectaram os 16 novos casos em viajantes que chegavam do exterior nas províncias de Sichuan (11), Mongólia Interior (3) e Guangzhou (2).

A Comissão Nacional de Saúde não anunciou novas mortes por covid-1919; portanto, esse número permaneceu em 4.634, entre os 83.017 casos oficiais na China desde o início da pandemia.

7:00 – Um em cada cinco alemães não se vacinaria

Uma pesquisa do instituto YouGov, a pedido da agência de notícias DPA, mostrou que, se houvesse hoje uma vacina contra o coronavírus disponível, um em cada cinco alemães não aceitaria tomá-la.

Segundo a sondagem, dois quintos dos alemães disseram que aceitariam certamente receber a vacina, enquanto um quinto afirmou que talvez o faria.

Já sobre a obrigatoriedade de uma possível vacina que prevenisse a covid-19, 44% dos questionados neste estudo responderam ser a favor, e 40% contra. O governo alemão já sublinhou várias vezes que não incluirá no plano de vacinação obrigatório uma futura vacina contra o coronavírus.

A Alemanha mantém a epidemia de coronavírus relativamente sob controle. O país contabilizou até hoje 181 mil casos, com 8.511 mortos – 11 nas últimas 24 horas.

Lentamente, o país está levantando as medidas de restrição de movimento. Em grande parte do país, comércio e restaurantes foram reabertos.

6:30 - Brasil já supera meio milhão de casos

O Brasil superou, neste domingo, a marca de meio milhão de casos de covid-19. A cifra é alcançada pouco mais de três meses após o início da pandemia.

No total, já são 514.849 casos confirmados pelo Ministério da Saúde. Nas última 24 horas, o país também registrou 480 novas mortes, chegando a 29.314.

O Brasil é, desde sábado, o quarto país com mais mortes causadas pela doença, à frente da França.

A marca de 500 mil mortes é alcançada no dia em que o presidente Jair Bolsonaro voltou a contrariar orientações sanitárias de evitar aglomerações, unânimes entre especialistas de todo o mundo, e participou de mais uma manifestação contra o Supremo e o Congresso em Brasília.

---

Resumo deste domingo (31/05)

Mundo tem 6.130.158 casos, mais de 371 mil mortes, 2.603 mil recuperados

Brasil se aproxima de 500 mil casos e é o quarto país em óbitos (28.834); 202 mil recuperados

EUA enviam 2 milhões de doses de HCQ ao Brasil

Espanha prorroga confinamento

Índia vive explosão no número de casos

Israel reabre Monte do Templo

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter