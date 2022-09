Preso 4º suspeito de atentado contra Cristina Kirchner

A polícia prendeu nesta quarta-feira (14/9) um quarto suspeito de envolvimento no atentado à vice-presidente argentina, Cristina Kirchner.

Segundo a imprensa argentina, Gabriel Nicolás Carrizo lidera um grupo de vendedores de algodão-doce que estava perto da casa de Kirchner no momento em que o brasileiro Fernando Sabag Montiel, 35, apontou uma pistola para a vice-presidente e apertou duas vezes o gatilho. A arma estava carregada, mas falhou a centímetros do rosto de Kirchner, cercada por apoiadores na ocasião.

Além de Sabag Montiel, as autoridades já haviam detido a namorada dele, Brenda Uliarte, uma argentina de 23 anos que tinha entre suas ocupações a venda ambulante de algodão-doce, conforme declarou ao canal Crónica TV antes do ataque. O casal é suspeito de tentar matar a vice-presidente, de modo premeditado.

Ainda de acordo com a imprensa local, os investigadores trabalham com a hipótese de que Uliarte estaria fazendo "inteligência" nos dias anteriores ao ataque, a fim de fornecer informações a Sabag Montiel.

A outra detida é Agustina Díaz, 21, também argentina e amiga de Uliarte. Ela é suspeita de participar do planejamento do atentado: os investigadores afirmam ter encontrado uma série de mensagens em que a namorada de Sabag revela à amiga a intenção de assassinar Kirchner. As mensagens revelariam ainda que o ataque em 1º de setembro não teria sido a primeira tentativa.

Segundo a Folha de S.Paulo, em depoimento à polícia também nesta quarta-feira (14/09), Díaz confirmou a veracidade das mensagens que apontam para a possibilidade de Uliarte ter sido a mandante do crime. Contudo, os advogados de Díaz asseguram que a cliente não levava Uliarte a sério, que a considerava "manipuladora” e que soube do ataque pela imprensa. A juíza do caso, María Eugenia Capuchetti, colocou a investigação sob sigilo e aceitou a inclusão da vice-presidente como parte no processo.

