Presidente do Parlamento da UE visita Kiev

A presidente do Parlamento da União Europeia (UE), Roberta Metsola, chegou a Kiev nesta sexta-feira (01/04). Ela é a primeira autoridade do primeiro escalão do bloco a ir à Ucrânia desde a invasão russa.

Ao chegar à capital ucraniana, Mestola tuitou uma foto abraçando o presidente do Parlamento da Ucrânia, Ruslan Stefanchuk, e escreveu: "Estou em Kiev para dar uma mensagem de esperança".

Metsola é de Malta e foi eleita em janeiro para comandar o Parlamento da UE. Detalhes sobre sua visita à Ucrânia não foram divulgados por motivo de segurança, segundo seu porta-voz.

Em meados de março, os primeiros-ministros da Polônia, Mateusz Morawiecki, da República Tcheca, Petr Fiala, e da Eslovênia, Janez Jansa, também foram à Ucrânia e se reuniram em Kiev com o presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, e com o primeiro-ministro, Denys Shmyhal, para demonstrar solidariedade à Ucrânia.

O que Mestola disse?

Depois de se encontrar com Stefanchuk, ambos fizeram um pronunciamento conjunto, no qual Mestola fez três promessas.

"Primeiro, a invasão criminosa de [Vladimir] Putin na Ucrânia coloca a Rússia em confronto direto com a Europa, a comunidade internacional e a ordem mundial baseada em leis. Isso não é algo que deixaremos que ele faça sem ser confrontado", disse.

"Segundo, a União Europeia reconhece as suas ambições europeias e sua aspiração de ser um país candidato [para aderir ao bloco]. E vocês podem contar com o apoio total do Parlamento da UE para alcançar esse objetivo."

"Terceiro, nós vamos ajudá-los a reconstruir suas cidades e vilas quando esta guerra ilegal, não provocada e desnecessária tiver acabado. Já fornecemos assistência financeira, militar e humanitária. Isso irá continuar e aumentar", afirmou.



Rússia ameaça cortar fornecimento de gás à Europa

Enquanto Mestola visitava a Ucrânia, a Rússia anunciou que iria ampliar a lista de autoridades da UE que seriam proibidas de entrar no país, em resposta às sanções do Ocidente contra o Kremlin.

Além disso, o presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou na quinta-feira cortar o suprimento de gás para a Europa se os países importadores não começarem a pagar pela energia em rublos.

"Se esses pagamentos não forem feitos, vamos considerar como uma quebra das obrigações por parte dos compradores", disse Putin.

"As ações da UE não permanecerão sem resposta (...) as sanções irresponsáveis por parte de Bruxelas já estão afetando negativamente a vida cotidiana dos moradores da Europa", afirmou Nikolai Kobrinets, chefe do departamento de cooperação europeia no Ministério das Relações Exteriores russo, à agência de notícias RIA.

Na semana passada, Estados Unidos e União Europeia selaram um acordo para diminuir no longo prazo a dependência do gás russo.

bl (dpa, AFP Reuters)