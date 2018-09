Premiê da Nova Zelândia leva bebê a Assembleia da ONU

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, fez história ao assistir na noite desta segunda-feira (24/09) a um evento na Assembleia Geral da ONU ao lado de sua filha de 3 meses, protagonizando uma imagem raramente vista naquele ambiente.

Durante reunião chamada Cúpula da Paz, que lembrou o centenário de nascimento de Nelson Mandela, Ardern, de 38 anos, chamou a atenção ao levar sua filha, Neve, nascida em junho. A premiê foi vista segurando a criança, beijando-a e brincando com ela em seu colo – uma quebra do protocolo diplomático que animou os fotógrafos, que não perderam tempo para registrar o momento.

O marido de Jacinda, Clarke Gayford, também estava presente e cuidou da criança enquanto a primeira-ministra discursava para outros líderes internacionais.

Gayford publicou no Twitter uma foto do crachá de identificação de sua filha na ONU, em que se lê "primeira bebê" (first baby) da Nova Zelândia". "Como todos estão perguntando no Twitter onde está a identificação da ONU de Neve, a equipe aqui arranjou uma", escreveu Gayford. "Queria ter podido registrar o olhar desconcertado de uma delegação japonesa na ONU, que entrou numa sala de reuniões no meio de uma troca de fraldas", acrescentou.

Ardern, de 38 anos, se tornou este ano a segunda mulher a dar à luz durante o exercício do cargo de primeira-ministra, depois da paquistanesa Benazir Bhutto, em 1990.

A premiê neo-zelandesa voltou a trabalhar em agosto, após seis semanas de licença-maternidade, e como está amamentando, viajou para Nova York acompanhada de sua filha.

A trabalhista Ardern assumiu o cargo em outubro do ano passado, depois de fechar um acordo de governo com os verdes e um partido nacionalista após as eleições de setembro, que encerraram nove anos de governo conservador.

MD/afp/efe/dpa

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp

| App | Instagram | Newsletter