Premiê da Etiópia recebe o Nobel da Paz

O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, foi agraciado nesta sexta-feira (11/10) com o prêmio Nobel da Paz de 2019. Ao anunciar o vencedor, em Oslo, Noruega, o comitê de cinco membros, que outorga o prêmio, elogiou o líder etíope "por sua iniciativa decisiva para solucionar o conflito fronteiriço com a vizinha Eritreia".

Inimigos de longa data, Etiópia e Eritreia, que travaram uma sangrenta guerra fronteiriça entre 1998 e 2000, restabeleceram as relações em julho de 2018, após duas décadas de hostilidade.

Abiy Ahmed, de 43 anos, assumiu o cargo de premiê da Etiópia, país do leste da África, em abril de 2018. Ele é o chefe de governo mais jovem do continente.

De acordo com o comunicado divulgado pelo júri, o prêmio foi atribuído ao primeiro-ministro da Etiópia pelo "seu importante trabalho para promover a reconciliação, a solidariedade e a justiça social".

O comitê ainda afirmou que visa reconhecer "todas as partes interessadas que trabalham pela paz e reconciliação na Etiópia e nas regiões leste e nordeste da África".

"Abiy Ahmed Ali iniciou importantes reformas que proporcionam a muitos cidadãos a esperança de uma vida melhor e de um futuro melhor", acrescenta o comunicado.

Ele receberá um prêmio de 9 milhões de coroas suecas (3,72 milhões de reais).

“Este reconhecimento é uma vitória coletiva para todos os etíopes, e um apelo para fortalecer nossa determinação em fazer da Etiópia - o novo horizonte de esperança - uma nação próspera para todos", disse o governo etíope em comunicado. “Estamos, como nação, orgulhosos”, afirmou o premiê na nota.

Desde que tomou posse, em abril de 2018, após a renúncia de Hailemariam Desalegn depois de três anos de confrontos nas ruas, Abiy Ahmed anunciou uma série de reformas que mantêm a promessa de transformar o país, de cerca de 100 milhões de habitantes.

Da liberalização parcial da economia, antes fortemente controlada pelo Estado, a reformas das forças de segurança, as promessas geraram esperanças no país e no exterior.

O feito marcante da Abiy até o momento foi garantir a paz com a vizinha Eritreia. O político surpreendeu o país ao libertar dezenas de milhares de prisioneiros e ao dar boas-vindas a grupos de oposição antes banidos.

Em 9 de julho de 2018, após uma reunião histórica na capital da Eritreia, Asmara, Abiy e o presidente da Eritreia, Isaias Afwerki, puseram formalmente fim a um impasse de 20 anos entre os países na sequência do conflito fronteiriço de 1998-2000.

Um acordo de paz foi assinado no final do ano passado, as embaixadas foram reabertas, e as rotas de voo entre os países, retomadas.

O líder mais jovem do continente despertou um certo optimismo numa região da África marcada pela pobreza e violência.

"Há um vento de esperança soprando no Chifre da África", disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, em setembro de 2018.

Nesta sexta-feira, o júri sublinhou que o Nobel da Paz se destinava "também a reconhecer todas as partes interessadas que trabalham em prol da paz e da reconciliação na Etiópia e no Leste e Nordeste da África".

O comitê fez uma menção honrosa ao presidente da Eritreia, Isaias Afwerki, , observando que "a paz não resulta das ações de uma só parte".

"Quando o primeiro-ministro Abiy Ahmed estendeu a mão, o presidente Afwerki fez o mesmo e ajudou a formalizar o processo de paz entre os dois países”, disse o comitê.

