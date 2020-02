Premiê austríaco ameaça vetar orçamento da UE pós-Brexit

O chanceler federal da Áustria, Sebastian Kurz, anunciou neste sábado (01/02) que seu país e outros vetarão o orçamento de longo prazo da União Europeia para a Europa pós-Brexit, a menos que o montante das contribuições seja reduzido.

A Comissão Europeia tem pressionado os Estados-membros a contribuírem para o bloco com 1,11% de seu PIB nacional, enquanto a Áustria, Alemanha e Holanda querem um limite de 1%. "Se essa proposta for introduzida, não vamos aprová-la, nem outros contribuintes líquidos da UE", afirmou o chefe de governo conservador à rádio austríaca Oe1.

Com a saída oficial do Reino Unido da UE, nesta sexta-feira, o orçamento partilhado se reduziu. Em seus 47 anos de filiação ao bloco europeu, o país foi de seus contribuintes líquidos importantes, que depositam mais nos cofres comunitários do que recebem em subvenções.

Segundo Kurz, as negociações ainda estão em curso. "Eu conto com que nos apresentem uma nova proposta, que, espero, possamos aceitar", comentou o político de 33 anos, que também chefia o Partido Popular Austríaco (ÖVP).

Alguns dias antes, líderes da UE haviam enfatizado novas prioridades do bloco, incluindo imigração, mudança climática e digitalização. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, convocou para 20 de fevereiro, em Bruxelas, uma cúpula especial a fim de negociar o próximo orçamento conjunto, para 2021 a 2027.

No decorrer da primeira semana de fevereiro, Michel se encontrará isoladamente com 16 chefes de Estado e governo para discutir o orçamento. A reunião com Kurz está marcada para a quarta-feira.

