Prefeito de Nova York pinta "Black Lives Matter" em frente à Trump Tower

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, participou de um ato antirracismo e ajudou a pintar o slogan "Black Lives Matter" (Vidas negras importam) em frente ao edifício Trump Tower, de propriedade do presidente dos EUA, Donald Trump, na famosa Quinta Avenida.

Acompanhado da esposa, Chirlane McCray, e do reverendo Al Sharpton, De Blasio ajudou a pintar no asfalto enormes letras amarelas com a frase que se tornou símbolo da luta contra o racismo e a violência policial.

"Quando dizemos 'vidas negras importam', não há declaração mais americana, não há outra mais patriótica, porque não existe América sem a América negra", disse de Blasio. "Reconhecemos a verdade de nós mesmos como americanos ao dizermos 'vidas negras importam'. Estamos corrigindo um erro", disse o prefeito.

De Blasio anunciou a decisão de pintar o slogan em frente à Trump Tower no mês passado, depois de dizer que a frase seria pintada em vários locais da cidade.

Trump recorreu ao Twitter para dizer que a pintura iria "denegrir a luxuosa avenida" com um "símbolo de ódio", além de "antagonizar ainda mais" a elite de Nova York. De Blasio retrucou na rede social, afirmando que o Black Lives Matter é um movimento para "reconhecer e proteger as vidas das pessoas negras".

A Trump Tower era residência do presidente antes de ele assumir o cargo na Casa Branca. No ano passado, ele mudou seu endereço para a Flórida, enquanto o edifício em Nova York permanece sendo a sede de suas empresas.

Washington foi a primeira cidade americana onde a frase com gigantescas letras amarelas foi pintada, com o apoio da prefeita Muriel Bowser, em uma rua que leva à Casa Branca. Ela disse que o objetivo da ação era demonstrar solidariedade com os americanosindignados com a morte de George Floyd , homem negro morto numa ação policial em Minneapolis, no fim de maio. Desde então, várias cidades do país tiveram o slogan pintado em ruas ou avenidas.

RC/afp/ap

