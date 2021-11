Precisamos de energia nuclear para conter as mudanças climáticas?

O uso de energia nuclear é polêmico. A China e a Índia têm aumentado sua capacidade para ter energia para centenas de milhões de pessoas sem aumentar as emissões. Outros países, como a Alemanha e o Japão estão desativando suas usinas preocupados coma segurança da população. Mas, afinal, precisamos mesmo da energia nuclear? Veja no vídeo do Futurando.