Praga luta contra os problemas do turismo em excesso

Num dia de semana do outono europeu deste ano, pouco antes das 18h, um grupo se reúne no centro de Praga para o que parece ser uma grande manifestação. Mas as aparências enganam: são apenas milhares de turistas esperando perto do Relógio Astronômico, na Praça da Cidade Velha.

Logo, o famoso relógio medieval, com suas figuras de apóstolos e de um galo que cacareja, dá início a um espetáculo que a maioria dos turistas, vindos de todo o mundo, está filmando com seus celulares.

"É lindo, valeu a pena esperar, uma ótima experiência", diz George, de 40 anos, que veio de Chicago, nos Estados Unidos. A capital da República Tcheca é uma das cinco estações da viagem de duas semanas dele pela Europa.

Um outro grupo de turistas se aglomera na entrada da Biblioteca Municipal de Praga. Não porque eles estejam muito interessados em uma das maiores bibliotecas da República Tcheca, usada por milhares de moradores da capital todos os dias, mas por causa de uma escultura do artista eslovaco Matej Krén, que consiste em 8 mil livros empilhados e dentro da qual há dois espelhos que criam a ilusão de espaço infinito.

A escultura está lá desde 1998, e durante anos passou despercebida da massa de turistas. Mas aí foi incluída no guia turístico Lonely Planet, e dele acabou indo parar em outros guias e sites de turismo. Para quem trabalha na Biblioteca Municipal de Praga, e para quem a usa, a vida nunca mais foi a mesma.

"Não sabemos o que fazer. Somos uma instituição pública, não podemos cobrar ingresso nem restringir a presença de turistas. Mas muitas vezes é insuportável", diz uma bibliotecária a uma visitante idosa que tem dificuldades para atravessar a multidão de turistas na entrada da biblioteca.

Fim do turismo noturno de bebedeira

Esses são apenas dois dos muitos exemplos de como o centro histórico de Praga sofre com o turismo em excesso. Praga é uma das cidades mais visitadas na Europa – muitos guias turísticos até mesmo a elogiam como a mais bela cidade europeia.

Agora, o governo de Praga decidiu agir, ao menos contra uma das manifestações mais incômodas do turismo em excesso: os pub crawls noturnos para turistas. Neles, grupos de visitantes são guiados pelos pubs à tarde e à noite por um preço fixo e podem beber o quanto quiserem. Isso foi proibido das 22h às 6h.

"Acho que finalmente ajudamos no sono dos moradores de nossa cidade. Praga é um lugar para todos que se comportam de forma decente e atenciosa", comenta o vereador Jiri Pospisil, ex-eurodeputado pelo partido TOP 09.

Centro histórico da bela capital tcheca costuma estar repleto de turistas vindos de todo o mundo Foto: Lubos Palata/DW

De fato, a proibição dos pub crawls tarde da noite, imposta em meados de outubro, agradou a muitos moradores do centro de Praga. "Especialmente no verão, muitas vezes eu tive que chamar a polícia às 3h por causa desses grupos. Quando você tem um grupo de 30 bêbados sentados no meio da rua, embaixo da sua janela, isso é insuportável", diz o arquiteto Tomas Vich, que mora no último andar de um prédio atrás da Igreja de Nossa Senhora de Tyn, perto da Praça da Cidade Velha.

Cada vez menos moradores

As barulhentas bebedeiras noturnas dos turistas não são a única coisa que incomoda Vich. Seu outro problema se chama Airbnb. O aluguel de apartamentos para turistas atingiu proporções alarmantes em Praga – há cada vez menos moradores locais vivendo no centro da cidade. "O pior não é a escadaria toda vomitada por turistas bêbados, mas o fato de, num prédio onde vivem famílias com filhos pequenos, andarem pessoas que você não conhece."

Há cada vez menos moradores e cada vez mais turistas no centro histórico de Praga Foto: Lubos Palata/DW

Na República Tcheca é ilegal alugar apartamentos para turistas, mas as autoridades não punem quem descumpre a lei. "Estamos cientes de que esse negócio de hospedagem está piorando a situação habitacional em Praga", admite Pospisil. Mesmo assim, o governo local ainda não decidiu tomar medidas decisivas contra o aluguel de apartamentos para turistas.

Importante setor econômico

O motivo é a enorme importância do setor de turismo para a economia tcheca, especialmente para Praga. De acordo com a agência estatal CzechTourism, a receita oriunda do turismo em 2023 foi equivalente a cerca de 7 bilhões de euros. Isso, e cerca de 250 mil postos de trabalho, torna o turismo para a República Tcheca mais importante do que, por exemplo, a agricultura.

Em 2023, 22 milhões de turistas estrangeiros passaram a noite na República Tcheca, mais de 8 milhões deles em Praga. Este ano está sendo ainda melhor para o turismo do país. A maioria dos turistas vem de países vizinhos, mas o número que vem de longe também está, este ano, se aproximando dos níveis anteriores à pandemia de covid-19.

Alguns negam que haja turismo em excesso na capital – eles afirmam que há apenas alguns lugares afetados, como o centro histórico de Praga. "Cerca de 1,3 milhão de pessoas vivem em Praga, e cerca de 8 milhões visitam a cidade todos os anos. Portanto, os números não são tão ruins", disse Karel Vyrut, um conhecido especialista em turismo tcheco, recentemente na emissora pública Rádio Tcheca. "O problema é mais a hospedagem de curto prazo em apartamentos, que não está sob controle. Sete em cada dez pessoas em moradias no centro histórico são turistas."