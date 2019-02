Príncipe Philip abre mão de carteira de motorista

O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth 2ª, decidiu parar de dirigir aos 97 anos de idade, menos de um mês depois de ter se envolvido numa colisão que deixou duas mulheres feridas, anunciou o Palácio de Buckingham.

"Após cuidadosa consideração, o Duque de Edimburgo decidiu voluntariamente entregar sua permissão para dirigir", disse o palácio em comunicado divulgado neste sábado (09/02).

A polícia de Norfolk confirmou que o príncipe entre sua carteira de motorista e que, após investigar o acidente envolvendo o príncipe o caso foi enviado a promotores, que devem agora decidir se vão ou não apresentar acusações contra o príncipe. Um porta-voz disse que será levada em conta a decisão do príncipe de entregar sua carteira de motorista.

Em 17 de janeiro, o príncipe conduzia sua Land Rover Freelander quando esta colidiu com um Kia, no qual viajavam duas mulheres e um bebê. O duque e o bebê saíram ilesos do acidente. Além da motorista do Kia, a passageira Emma Fairweather, de 46 anos, ficou ferida. Ela foi hospitalizada por uma lesão no punho, e pediu que o marido da rainha fosse responsabilizado judicialmente pelo acidente.

Em carta datada em 21 de janeiro, Philip desejou a Fairweather "uma pronta recuperação" e admitiu que não viu "seu carro" por conta da luz do sol, se mostrando "arrependido pelas consequências" da colisão.

No entanto, somente dois dias depois do acidente, o príncipe foi flagrado dirigindo sem cinto de segurança no leste da Inglaterra. Após a divulgação das imagens, a polícia britânica disse que aconselhou o Duque de Edimburgo com as palavras apropriadas.

Após a decisão do príncipe de entregar a carteira de motorista à polícia, Fairweather declarou ao jornal Sunday Mirror que o marido da rainha tomou a decisão correta. "Sem dúvida, as estradas vão ficar mais seguras a partir de agora", disse.

Não há limite de idade para ter uma carteira de motorista no Reino Unido, mas motoristas acima dos 70 anos são obrigados a renovar suas habilitações a cada três anos e informar as autoridades sobre quaisquer condições médicas que possam trazer riscos.

O duque se afastou da vida pública em agosto de 2017, aos 96 anos, mas depois disso apareceu em diversos atos sociais ao lado rainha.

LPF/efe/ap/rtr

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter