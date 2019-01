Príncipe Philip é flagrado ao volante sem cinto de segurança

O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth 2ª, foi flagrado dirigindo sem cinto de segurança no leste da Inglaterra dois dias depois de ter se envolvido num grave acidente de carro. Após a divulgação das imagens, a polícia britânica aconselhou o Duque de Edimburgo.

A imprensa britânica publicou neste sábado (19/01) uma foto que mostrava o príncipe Philip, de 97 anos, dirigindo uma Land Rover sem o cinto de segurança nas proximidades da residência rural da Família Real em Sandringham.

Depois do incidente, a polícia de Norfolk afirmou que aconselhou o motorista, seguindo a resposta padrão de quando é alertada sobre imagens que mostram esse tipo de crime.

O Palácio de Buckingham não quis comentar o flagrante.

As imagens foram feitas dois dias depois de o príncipe ter se envolvido num acidente, também nas proximidades de Sandringham. Na quinta-feira, a Land Rover que o duque dirigia colidiu com outro carro e chegou a capotar. Duas mulheres que estavam no Kia ficaram feridas. Já o bebê de nove meses que também estava no veículo saiu ileso.

A polícia não divulgou quem causou o acidente. O Palácio de Buckingham afirmou que a carteira de motorista do príncipe é válida. No Reino Unido não há um limite de idade máximo para dirigir, embora motoristas com mais de 70 anos precisem renovar a carteira a cada três anos, passando por exames médicos.

O duque se afastou da vida pública em agosto de 2017, aos 96 anos, mas já apareceu em diversos atos sociais ao lado rainha.

CN/efe/ap/dpa

